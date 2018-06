Marinha localiza corpo da oitava vítima de naufrágio no Rio

A Marinha localizou na manhã deste domingo o corpo da oitava vítima do naufrágio de duas embarcações ocorrido na madrugada de sexta-feira (8) na baía de Sepetiba, em Itaguaí (Região Metropolitana do Rio). A identidade desta vítima não havia sido divulgada até o meio-dia. Quatro pessoas continuam desaparecidas. Nove pessoas sobreviveram.

A causa dos naufrágios ainda é investigada, mas o motivo mais provável é o mau tempo que se abateu sobre a região por onde as embarcações navegavam. O barco Lucas Mar foi localizado no sábado (9), enquanto o Milemar havia sido encontrado na sexta (8).

A Marinha e os bombeiros fazem uma ação conjunta pelo mar e pelo ar, com o uso de aeronaves e barcos para vasculhar a área. A causa do naufrágio ainda é desconhecida. A suspeita levantada nas investigações é a de que as embarcações foram atingidas por um forte vento, já que chovia e ventava na hora do acidente na região.

Um dos sobreviventes, o agente de saúde Fabrício Remann, contou que os fortes ventos atingiram a embarcação, que virou repentinamente. Remann e outros dois sobreviventes ficaram à deriva, em cima de um colchão, até serem resgatados por pescadores.

(com Estadão Conteúdo)