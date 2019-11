Marinha encontra fragmentos de óleo no litoral de Vitória, Espírito Santo

A marinha do Brasil encontrou fragmentos de óleo no litoral de Vitória, capital do Espírito Santo. O material foi recolhido na praia de Camburi e encaminhado para análise que irá avaliar se é o mesmo que contaminou as praias do Nordeste.

Pequenas manchas de óleo haviam sido encontradas em uma praia da Grande Vitória, na última quinta-feira, dia 14. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ibama, confirmou a presença da substância em 13 praias dos municípios de São Mateus, Linhares, Conceição da Barra e Aracruz, norte do estado.