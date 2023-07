Caso Marielle: juiz cita ‘demora na resposta estatal’ ao homologar delação

Na decisão que homologou a delação premiada do ex-PM Élcio Vieira de Queiroz, o juiz Gustavo Gomes Kalil, da 4ª Vara Criminal, afirma que o caso do assassinato de Marielle Franco envolveu “uso de tecnologia de ponta, suposto envolvimento de ex-policial, pano de fundo de organização criminosa, contexto de supostas obstruções de justiça apuradas em outros procedimentos, demora na resposta estatal definitiva, repercussão internacional do fato envolvendo parlamentar no exercício do mandato e a suposta eficácia da colaboração em desvendar, futuramente, o mando”.

A homologação, assinada pela nova advogada de Élcio Vieira – que segue preso -, Ana Paula de A. F. Cordeiro, ocorreu no dia 20 de julho, pelo mesmo juiz que determinou a prisão, nesta segunda, 24, de mais um suspeito de envolvimento na morte da vereadora, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa.

