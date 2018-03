Marielle foi assassinada por contrariar interesses, diz Freixo

O deputado estadual Marcelo Freixo (PSol-RJ) considerou que o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol-RJ) na noite da última quarta-feira aconteceu por que ela contrariou interesses. O parlamentar, do qual ela foi assessora e com quem trabalhou por mais de 10 anos, disse que não vai se manifestar sobre hipóteses do crime, para não atrapalhar as investigações.

“Só sei que foi executada por algo que não tinha ideia. Ela não tinha recebido nenhuma ameaça.”, afirmou à VEJA.

Com a voz trêmula, Freixo disse que ela era uma pessoa muito amável e que o caso é muito grave. Ele pretende acompanhar as investigações como cidadão e como parlamentar, e tem esperança de que o caso vai ser resolvido.

Em relação à perda de uma liderança política, o deputado considerou que a vereadora será uma ausência grande. “Perdemos uma pessoa muito importante. Vai fazer muita falta para a política. Ela era jovem, mulher e negra. Desde o fim da escravidão que a gente sonha com uma pessoa como a Marielle”, comparou.

A vereadora era ligada à defesa de causas como o direito das mulheres, da comunidade LGBT e das parcelas mais pobres da população. Também lutava contra a violência policial. Ela havia denunciado no último sábado abusos da PM em operações no bairro de Acari e integrava uma comissão parlamentar destinada a analisar a intervenção federal no Rio de Janeiro por conta da violência.

Sobre as causas que ela defendia e os problemas que confrontava, Freixo considera que seu assassinato não será capaz de interromper suas lutas. “Eu acabei de sair de frente da Alerj [Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro], tinha milhares de pessoas lá, nem sei quantas. É uma mobilização incrível, muito forte. Se alguém achava que ia calar a Marielle, se enganou” avaliou o deputado.