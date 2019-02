Marido de Marina Silva pede exoneração de governo petista

O marido da ex-senadora Marina Silva pediu exoneração do cargo que ocupava no governo do Acre, comandado pelo PT. Desde janeiro de 2011, Fábio Vaz de Lima era secretário adjunto de Desenvolvimento Florestal, Indústria, Comércio e Serviços Sustentáveis. A saída dele foi oficializada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira.

Marina será apresentada nesta quarta-feira como a candidata do PSB à Presidência da República. Com o marido trabalhando em um cargo de confiança em um governo petista, ela certamente seria questionada por falta de coerência.

