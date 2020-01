Marido atira em mulher e a joga de carro em movimento em Fortaleza

Um homem atirou contra a mulher e a jogou de dentro do carro da família em movimento em uma rua no centro de Fortaleza, no Ceará, na manhã desta terça-feira (7).

Os disparos foram efetuados durante uma discussão entre o casal dentro do veículo. Logo após jogar a mulher baleada no asfalto, o homem saiu do carro e disparou mais uma vez na cabeça da vítima e fugiu.

Ele foi perseguido pela Polícia Militar que atirou nos pneus para obrigá-lo a parar. Em meio à perseguição, o homem tentou suicídio ao disparar contra a própria boca e fazer cortes com tesoura em seu pescoço. Ele foi socorrido em um hospital próximo, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A mulher também foi socorrida, mas teve morte cerebral confirmada pelo hospital. Um revólver calibre 38 e uma tesoura foram apreendidos.

O caso foi registrado como feminicídio e está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.