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Marginal Tietê fica alagada após chuva forte e tem pistas bloqueadas em SP

Chuvas intensas provocam alagamentos e bloqueiam trechos das marginais Tietê e Pinheiros; CET orienta motoristas a evitar as regiões afetadas

Por Camila Mazzotto Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 13h37 | Atualizado em 12 set 2026, 13h39
Duas imagens lado a lado mostram uma rua alagada sob um viaduto. Na esquerda, a rua está completamente coberta por água barrenta, com um sinal verde indicando Rua B. Funchal, Av. Pompeia e Perdizes. Na direita, um caminhão preto grande atravessa a água, levantando respingos. O céu está nublado e cinzento, indicando tempo chuvoso
Chuvas intensas causam alagamentos na Marginal Tietê neste sábado, 12 (Redes sociais/Reprodução)
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Após chuvas intensas em São Paulo, o nível do Rio Tietê subiu e causou alagamentos na Marginal Tietê neste sábado, 12. O avanço da água levou à interdição de todas as pistas da via no sentido Rodovia Castello Branco, na altura das pontes das Bandeiras, Casa Verde e Freguesia do Ó. Na região da Ponte Atílio Fontana, o alagamento atingiu as pistas central e expressa, que estão intransitáveis, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

No sentido contrário, em direção à Rodovia Ayrton Senna, a pista local também está bloqueada na altura da Ponte do Tatuapé. A chuva também provocou interdições na Marginal Pinheiros e, no sentido Castello Branco, duas faixas da pista local estão ocupadas pela água junto à Rua Flórida. Na direção de Interlagos, a pista local está totalmente bloqueada nas proximidades da Rua Andries Both, no fim do Cebolão. A CET orienta os motoristas a evitar as regiões afetadas.

A chuva também prejudicou o tráfego na Rodovia Régis Bittencourt. Na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, um trecho no sentido capital ficou completamente alagado. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que, com a pista tomada pela água, motoristas passaram a utilizar uma faixa da pista no sentido contrário para atravessar o trecho.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), São Paulo registrava 16 pontos de alagamento na manhã deste sábado. Dez deles eram considerados intransitáveis.

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Chuva deve continuar e setembro pode bater recorde histórico

A chuva deve continuar nos próximos dias em São Paulo. Segundo o CGE, a cidade acumulou 196,2 milímetros de precipitação em setembro até este sábado, volume 197,3% superior à média esperada para todo o mês, de 66 milímetros.

O acumulado já coloca setembro de 2026 como o segundo mais chuvoso desde o início da série histórica do CGE, atrás apenas de 2015, quando foram registrados 198,6 milímetros.

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A instabilidade deve permanecer no domingo, 13, e na segunda-feira, 14, com chuva de intensidade moderada a forte em alguns momentos. As temperaturas também devem cair: a máxima prevista é de 16 graus no domingo e 17 graus na segunda-feira.

A partir de terça-feira, 15, a tendência é de redução das instabilidades e diminuição das chuvas, seguida de queda nas temperaturas, mas sem previsão de frio extremo.

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Chuvas
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