Marginal Pinheiros deixa estado de alerta; Tietê está em estado de atenção

A Marginal Pinheiros deixou o estado de alerta para alagamentos por volta das 23h desta segunda-feira, 10. Antes, ainda no fim da tarde, todas as regiões de São Paulo já haviam deixado o estado de atenção. A Marginal Tietê, no entanto, voltou ao estado de atenção às 23h.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE-SP), não há nenhum ponto de alagamento intransitável. O rodízio municipal de veículos, porém, para placa final 3 e 4, seguirá suspenso nesta terça-feira, 11, em toda a capital. A zona azul e a restrição a caminhões e ônibus fretados estão mantidos.

Durante a madrugada não há previsão de chuva forte, mas o tempo deve se manter instável com chuviscos e chuva fraca e isolada com temperaturas em declínio com mínimas previstas de 17ºC. As temperaturas devem voltar a subir a partir da próxima quinta-feira, 13.

De acordo com o CGE, a frente fria que causou o temporal segue para o litoral fluminense, mas o céu continua encoberto com chuva fraca na Grande São Paulo. A temperatura permanece em declínio e a sensação será de frio. Mínima de 17°C e máxima de 21°C.

Ainda segundo o CGE, entre as 7h e as 13h desta segunda, choveu 88,7 mm na cidade de São Paulo, o equivalente a 41% da média esperada para o mês. Em apenas dez dias de fevereiro já choveu 96% da média esperada para o mês, de acordo com o órgão.