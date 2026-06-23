Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Brasil

Márcio França vai se reunir com Lula e Haddad para tentar definir eleição em São Paulo

Ex-ministro do Empreendedorismo se encontra com o presidente e o ex-ministro da Fazenda nesta quarta após ter sugerido que deveria ser candidato ao governo

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 19h14 | Atualizado em 23 jun 2026, 19h35
Lula e Márcio França
Lula e Márcio França se reunem nesta quarta-feira, 24 (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
Continua após publicidade
Márcio França vai se reunir com Lula e Haddad para tentar definir eleição em São Paulo Priorize VEJA no Google

O ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB-SP) embarca nesta quarta-feira, 24, para Brasília com o objetivo de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP) para, juntos, definirem os rumos da eleição ao governo do estado de São Paulo.

No último sábado, 20 — após o deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) e o advogado Paulo Serra (PSDB) anunciarem que não vão mais disputar o governo do estado –, França afirmou em encontro com a militância do PSB que queria deixar a articulação para estar na chapa de Haddad e lançar a sua própria candidatura ao governo paulista.

A ideia, que abarca a real vontade de França desde o ano passado, visa impedir que a eleição do estado seja liquidada já no primeiro turno, com apenas dois candidatos, Haddad e o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Siga

Para Márcio França, ele seria capaz de roubar alguns votos de eleitores do interior de Kataguiri, Serra e até de Tarcísio, evitando que o governador atinja mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

Continua após a publicidade

Para o PT, garantir que haja um segundo turno em São Paulo é primordial para a tentativa de reeleição de Lula, visto que o estado é o maior colégio eleitoral do país. Em 2022, com as eleições estaduais definidas já no primeiro turno em Minas Gerais e no Rio de Janeiro (segundo e terceiro maiores colégios eleitorais, respectivamente), os governadores eleitos fizeram campanha contra Lula e conseguiram fazer Jair Bolsonaro crescer até seis pontos percentuais no total de votos, quando observadas a diferença entre o primeiro e o segundo turno.

Apesar disso, o PT de São Paulo não concordou totalmente com a ideia de França ter uma candidatura própria, visto que, por outro lado, também arriscaria dividir o eleitor e bagunçar a disputa pelo Senado — hoje, as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) são cotadas para comporem a chapa com Haddad.

Continua após a publicidade

VEJA buscou o ex-ministro do Empreendedorismo para ouvir o que ele espera da reunião e quais possibilidades acredita serem mais viáveis neste momento, mas ele não quis falar com a reportagem antes de ter alguma definição junto a Lula.

Publicidade
TAGS:
Fernando Haddad
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Márcio França
São Paulo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 83% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 3,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).