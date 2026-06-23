Márcio França vai se reunir com Lula e Haddad para tentar definir eleição em São Paulo

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Márcio França (PSB) se reúne com Lula e Haddad em Brasília para definir os rumos de sua possível candidatura ao governo de SP. O objetivo é forçar um segundo turno contra Tarcísio de Freitas, tática considerada vital para a reeleição de Lula, apesar das ressalvas do PT paulista sobre a divisão de votos.

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O ex-ministro do Empreendedorismo Márcio França (PSB-SP) embarca nesta quarta-feira, 24, para Brasília com o objetivo de se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT-SP) para, juntos, definirem os rumos da eleição ao governo do estado de São Paulo.

No último sábado, 20 — após o deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) e o advogado Paulo Serra (PSDB) anunciarem que não vão mais disputar o governo do estado –, França afirmou em encontro com a militância do PSB que queria deixar a articulação para estar na chapa de Haddad e lançar a sua própria candidatura ao governo paulista.

A ideia, que abarca a real vontade de França desde o ano passado, visa impedir que a eleição do estado seja liquidada já no primeiro turno, com apenas dois candidatos, Haddad e o atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Para Márcio França, ele seria capaz de roubar alguns votos de eleitores do interior de Kataguiri, Serra e até de Tarcísio, evitando que o governador atinja mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.

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Para o PT, garantir que haja um segundo turno em São Paulo é primordial para a tentativa de reeleição de Lula, visto que o estado é o maior colégio eleitoral do país. Em 2022, com as eleições estaduais definidas já no primeiro turno em Minas Gerais e no Rio de Janeiro (segundo e terceiro maiores colégios eleitorais, respectivamente), os governadores eleitos fizeram campanha contra Lula e conseguiram fazer Jair Bolsonaro crescer até seis pontos percentuais no total de votos, quando observadas a diferença entre o primeiro e o segundo turno.

Apesar disso, o PT de São Paulo não concordou totalmente com a ideia de França ter uma candidatura própria, visto que, por outro lado, também arriscaria dividir o eleitor e bagunçar a disputa pelo Senado — hoje, as ex-ministras Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) são cotadas para comporem a chapa com Haddad.

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VEJA buscou o ex-ministro do Empreendedorismo para ouvir o que ele espera da reunião e quais possibilidades acredita serem mais viáveis neste momento, mas ele não quis falar com a reportagem antes de ter alguma definição junto a Lula.