Marcelinho Carioca amplia histórico de fracassos eleitorais e não se elege deputado no DF

Nome carimbado nas disputas eleitorais desde 2010, o ex-jogador Marcelinho Carioca não foi bem-sucedido nas urnas mais uma vez. Concorrendo ao cargo de deputado distrital pelo Republicanos no Distrito Federal, o Pé de Anjo angariou apenas 2.494 votos no último domingo, 4, passando longe de garantir sua vaga na Câmara Legislativa do DF.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Aos 54 anos, Marcelinho já concorreu a diferentes cargos políticos, desde vereador até deputado federal, e nunca obteve sucesso eleitoral. Embora seja ídolo incontestável do Corinthians, sua história nos gramados não se traduziu em votos, e o ex-jogador sempre decepcionou nas eleições.

Também chama atenção o longo histórico de partidos de Marcelo, que iniciou pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e passou por siglas tão diferentes quanto o PT, de Lula, e o antigo PSL, de Jair Bolsonaro, até chegar no Republicanos.

Continua após a publicidade