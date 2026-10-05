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Brasil

Marcelinho Carioca amplia histórico de fracassos eleitorais e não se elege deputado no DF

Ex-jogador recebeu apenas 2.494 votos no último domingo, 4

Por Flávio Monteiro 5 out 2026, 12h32
Homem careca sorrindo, vestindo camisa de futebol preta com Jogo das Estrelas em amarelo, braços abertos, ajoelhado em campo de grama verde. Ao fundo, arquibancada com público e tendas brancas à noite
O ex-jogador Marcelinho Carioca (@marcelinhocariocaoficial/Instagram)
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Marcelinho Carioca amplia histórico de fracassos eleitorais e não se elege deputado no DF Priorize VEJA no Google

Nome carimbado nas disputas eleitorais desde 2010, o ex-jogador Marcelinho Carioca não foi bem-sucedido nas urnas mais uma vez. Concorrendo ao cargo de deputado distrital pelo Republicanos no Distrito Federal, o Pé de Anjo angariou apenas 2.494 votos no último domingo, 4, passando longe de garantir sua vaga na Câmara Legislativa do DF.

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Aos 54 anos, Marcelinho já concorreu a diferentes cargos políticos, desde vereador até deputado federal, e nunca obteve sucesso eleitoral. Embora seja ídolo incontestável do Corinthians, sua história nos gramados não se traduziu em votos, e o ex-jogador sempre decepcionou nas eleições.

Também chama atenção o longo histórico de partidos de Marcelo, que iniciou pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e passou por siglas tão diferentes quanto o PT, de Lula, e o antigo PSL, de Jair Bolsonaro, até chegar no Republicanos.

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