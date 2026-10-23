Marçal e Janones não estão entre convidados de Flávio e Lula para debate na Globo

Ler Resumo





Pablo Marçal e André Janones, figuras centrais nas campanhas de Flávio Bolsonaro e Lula nas redes sociais, não estarão nos bastidores do debate da TV Globo. Marçal enfrentou desgaste interno na campanha de Flávio, enquanto Janones, após hospitalização, é alvo de uma estratégia da campanha adversária para criar controvérsia. Entenda os bastidores e as ausências notáveis.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Neste segundo turno da eleição presidencial, dois nomes surgiram com destaque nas campanhas de Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelas atuações principalmente em redes sociais: o ex-coach Pablo Marçal, que apoia o senador, e o deputado federal André Janones (Rede-MG), que está com o petista. No entanto, nenhum dos dois estará nos bastidores do debate desta sexta-feira, 23, às 21h20, na TV Globo, no Rio de Janeiro, a dois dias da votação do segundo turno.

Depois do debate da Band, no último domingo, integrantes da campanha de Flávio avaliaram que o senador deveria se afastar aos poucos de Marçal, que poderia aumentar a rejeição ao filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma situação que ampliou o desgaste foi a declaração do empresário sobre os votos oriundos dos apoiadores de Renan Santos (Missão). “Anula, coloca onde quiser”, disse Marçal. Internamente, na campanha de Flávio, a situação causou ruído por causa da acirrada eleição com Lula.

Janones conseguiu maior destaque nas últimas semanas com a criação de um canal no WhatsApp batizado de “Exército do Lula” com disseminação de informações em apoio ao petista. No último debate, porém, Janones se sentiu mal e precisou ser internado em São Paulo com arritmia cardíaca após o encontro na Band.

A campanha de Flávio Bolsonaro convidou a ex-mulher do deputado federal para estar nos estúdios Globo — o nome dela não consta entre os presentes até o momento — para tentar criar um desgaste ao parlamentar. Isso porque, em 2025, a Justiça concedeu medida protetiva para Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba, cidade do interior de Minas Gerais, diante da acusação de que Janones teria ameaçado a ex-companheira com suposto vazamento de fotos íntimas.

Continua após a publicidade

Entre os convidados de Lula e Flávio para acompanhar os bastidores do debate na Globo estão marqueteiros, assessores e potenciais ministros da próxima gestão presidencial. O debate na TV Globo começa às 21h30 e terá quatro blocos de enfrentamento entre os dois candidatos à Presidência da República.