‘Marca o início do terceiro mandato’, diz Lula sobre novo PAC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou, nesta sexta-feira, 11, o novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, com investimento que totaliza R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil. Em cerimônia no Theatro Municipal do Rio, Lula reuniu seus ministros e governadores estaduais, além do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP). Para o presidente, o lançamento do programa “marca o início de seu terceiro mandato”. “A partir dele, ministro vai parar de ter ideia e ter que cumprir o que está aqui, e trabalhar muito”, disse.

“Este PAC é pra gente correr atrás. Cada ministro vai ter que correr atrás daquilo que foi falado aqui, para a gente fazer as coisas acontecerem neste país. Meus ministros atuais, tem uma penca de ex-governadores, ex-ministros. Vieram afinados, preparados. O que tem menos experiência é o Wellington (Dias) que tem 16 anos como governador do Piauí. Tem tudo pra dar certo”, continuou Lula, que destacou ainda que, para prosperar, é preciso ter “credibilidade, estabilidade e previsibilidade”.

O presidente também prometeu efetividade em suas obras. Segundo ele, não ser mais admitido “ver uma nova escola, uma nova estrada, se tornar uma obra inacabada”. O desenvolvimento sustentável foi outro destaque de sua fala, assim como de seus ministros.

“Não há como pensar em geração de riqueza que não seja verde e sustentável. Queremos ser referência mundial em energia limpa. Podemos produzir mais na industria e no campo sem gerar mais carbono e destruir nossa mata. Muito em breve, o Brasil vai se tornar uma potencia mundial em hidrogênio verde”, concluiu.

Não estiveram presentes os mandatários do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), opositores políticos do presidente Lula. O governador do Rio, Cláudio Castro (PL), porém, não só se fez presente como foi saudado pelos ministros que subiram ao palco, ao som de vaias da militância petista presente, o que também aconteceu com Lira e foi condenado no discurso de Lula. Apoiador de Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, Castro tem buscado se descolar da imagem bolsonarista e permaneceu próximo a Lula durante o evento.

O montante do programa será dividido entre diferentes setores: as estatais ficarão com R$ 343 bilhões, enquanto o Orçamento Geral da União (OGU) terá direito a R$ 371 bilhões; R$ 362 bilhões serão destinados a financiamentos, e o setor privado ficará com a maior parcela, de R$ 612 bilhões.

Para o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), o caminho para viabilizar o lançamento do PAC teve estímulo importante com a aprovação, na Câmara, da Reforma Tributária, além do arcabouço fiscal, já aprovado nas duas casas, mas que terá que voltar a tramitar entre os deputados após modificações feitas pelos senadores. “O primeiro passo foi a PEC da Transição, para preparar recursos para todas as áreas. O segundo passo foi com o arcabouço fiscal e com a reforma tributária, que é fundamental para a neoindustrialização. É um dia importantíssimo. Em poucos meses, a gente percebe um clima de otimismo, resultado de uma palavra: confiança. Ao invés de ódio, diálogo federativo, com os trabalhadores e com a sociedade organizada”, disse.

Entre os projetos que serão inclusos no novo PAC estão a Ferrogrão, um trem entre São Paulo e Campinas, e uma ponte ligando Brasil e Uruguai. Além disso, serão retomadas obras da refinaria Abreu e Lima, a usina nuclear Angra 3, a revitalização do rio São Francisco, e o trecho entre Salgueiro e o Porto de Suape da Transnordestina.

O Congresso também teve espaço na fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele ressaltou a importância do Congresso, nas figuras dos presidentes da Câmara, Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), como já havia feito o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Haddad agradeceu ainda a colaboração da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, na elaboração do projeto, com foco no desenvolvimento sustentável.

“Esse lançamento vem não somente para coroar nossos esforços pelo país, mas vai garantir grandes obras pelo Brasil, e permitir o aperfeiçoamento do licenciamento ambiental. Tenho fé que, juntos, de forma coordenada, o governo entregará os resultados esperados. O Brasil é um dos poucos países em que é possível ter uma estratégia do ministro da Fazenda à ministra do Meio Ambiente. Em outros países, essas áreas são vistas como adversárias”, afirmou Haddad.

