Manuela D’Ávila anuncia que não concorrerá a cargos legislativos em 2022

Por meio das redes sociais, a ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PC do B) anunciou que não concorrerá a qualquer cargo público nas eleições desse ano. Considerada um dos principais nomes da esquerda gaúcha, Manuela compôs, como vice, a chapa que concorreu à eleição presidencial em 2018 encabeçada por Fernando Haddad, derrotada por Jair Bolsonaro. Dois anos depois, perdeu, no segundo turno, a disputa pela prefeitura de Porto Alegre para Sebastião Melo (MDB).

Nesse ano, ela vinha sendo cogitada para concorrer ao Senado na chapa do deputado estadual Edegar Pretto, do PT, pré- candidato ao governo gaúcho.

No anúncio, Manuela lamentou a falta de unidade da esquerda no estado. Ela defendia um palanque único com a presença de Beto Albuquerque, PSB, e Pedro Ruas, do PSOL, ambos pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.

A ex-deputada diz que continuará militando. “Sou militante política muito antes de ter mandato e continuei sendo depois deles. Afinal, não são os mandatos que me fizeram militante: são nossas causas, nossos sonhos de justiça e de liberdade”