Manifestantes contra Bolsonaro se reúnem na Avenida Paulista

Manifestantes contra o governo de Jair Bolsonaro estão reunidos na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (14). O protesto teve início às 14 horas na frente do Masp e reúne representantes de torcidas organizadas, profissionais da saúde, estudantes e entidades do movimento negro. A Avenida Paulista foi fechada nos dois sentidos.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, os organizadores vem apelando para que os manifestantes mantenham distância de um metro. Há faixas pedindo proteção às vidas negras, em defesa da democracia e pelo afastamento de Bolsonaro.

Um grupo menor, a favor do governo Bolsonaro, se reúne no Viaduto do Chá, no Centro de São Paulo.

Em Brasília, durante a manhã, um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniu na Esplanada dos Ministérios. Um decreto do governo do Distrito Federal havia proibido atos nessa região.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, esteve no local, provocando aglomeração. O protesto exibia faixas inconstitucionais com pedidos de golpe militar.