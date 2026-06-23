‘Manhã de terror’: vídeo mostra turistas em meio a tiroteio no Dona Marta

Turistas que estavam no Mirante Dona Marta na madrugada desta terça-feira, 23, registraram o momento em que foram surpreendidos por intenso confronto na comunidade de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Uma das gravações mostra as pessoas abaixadas, tentando se proteger, enquanto ouvem barulhos de tiros e explosões. Os visitantes, no local para assistir ao nascer do sol, aparecem assustados e especulando sobre a ocorrência de operação no Dona Marta ou em Copacabana. O artista Ari Kaye, que postou imagens, feitas antes das 6h, diz nunca ter visto algo parecido no Dona Marta.

De acordo com ele, foram 20 minutos de tensão. “Foi uma manhã de terror, terror no Rio de Janeiro”, afirma ele, nos stories, já passado o tiroteio e com o dia clareando. “Jamais vivi ou pensei em presenciar isso tão de perto”, escreveu ele na legenda. Kaye é conhecido nas redes por postar fotografias e vídeos de paisagens do Rio, como a partir do mirante onte estava nesta manhã.

Operação Contenção

Traficantes do Comando Vermelho que atuam no Dona Marta foram alvos de ação da Polícia Civil dentro da chamada Operação Contenção. Os crminosos reagiram à chegada dos agentes, e durante a troca de tiros um passageiro de um ônibus que passava pela Rua São Clemente acabou baleado numa perna. A vítima foi levada pelo próprio motorista para o Hospital Miguel Couto.

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A operação foi liderada por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital, que entraram no morro para cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes da facção. Até o momento, seis criminosos foram detidos.

Líder comandava facção da cadeia

As investigações que levaram à ação desta terça duraram um ano e dez meses. O trabalho de inteligência identificou alvos estratégicos ligados à estrutura e à logística do CV, incluindo sua liderança no morro – Ronaldo Pinto Lima e Silva, o Ronaldinho Tabajara ou R9, preso desde 2016 no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande no Norte. Mesmo da cadeia, ele seguia comandando o domínio na favela.

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A operação conta com apoio de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Segundo a Polícia Civil, a operação deflagrada hoje tem como objetivo “promover a responsabilização criminal dos investigados, além de enfraquecer a estrutura financeira e operacional da organização criminosa”.

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