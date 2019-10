Manchas de óleo em praias do Nordeste mobilizam celebridades nas redes

As manchas de óleo que estão atingindo as praias do Nordeste provocaram a mobilização de celebridades nas redes sociais – o tom geral é de elogio aos voluntários que estão ajudando na limpeza de críticas à atuação do governo federal no episódio. Entre as personalidades que se manifestaram estão a atriz Sonia Braga, a apresentadora Bela Gil, o youtuber e humorista Whindersson Nunes, o artista plástico Vik Muniz e a produtora Paula Lavigne.

“A maior barreira de corais do mundo quase foi melada de óleo. A população que vive da pesca e do turismo fazendo de tudo pra limpar o lugar de onde vem o sustento. Tartaruga, golfinhos e peixes morrendo nessa bosta de óleo. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe de nada, ninguém nunca sabe de porra nenhuma”, escreveu Whindersson Nunes, que é do Piauí. Ele pede ajuda com luvas e botas para as pessoas que estão ajudando a limpar as praisa. “O Nordeste sempre foi receptivo e carinhoso com todos, precisamos das praias limpas pra receber vocês”, disse

O deputado federal Túlio Gadêlha, que é de Pernambuco, também criticou o governo. “É inacreditável. Não existe ação do governo federal para conter o óleo nas praias do Nordeste. A grande mobilização vem do povo nordestino, das pessoas que se juntaram, arregaçaram as mangas e decidiram agir. Os estados e municípios estão sozinhos, se desdobrando, se unindo aos voluntários para tentar conter os danos ambientais causados. Enquanto isso, o Ministério do Meio Ambiente está mais preocupado em politizar a questão do que fazer alguma coisa. É isso que o Nordeste representa para o governo Bolsonaro”, escreveu.

A apresentadora Bela Gil, que é baiana, também elogia o Nordeste pela reação. “Me admira e me orgulha o povo nordestino, ao mesmo tempo que me machuca e me envergonha o governo federal!!! Sem ajuda do governo, a população vai às praias limpar o piche com as próprias mãos” postou.

O artista plástico Vik Muniz fez posts em inglês e português sobre o problema. “Depois de esvaziar cargos e recursos destinados a contingências ambientais, resta ao Ministério do Meio Ambiente apenas o hercúleo trabalho de limpar a sua reputação. É importante ressaltar que os currais do rei Aúgias não foram limpos com propaganda, ideologia e incompetência”, escreveu, fazendo referência ao quinto trabalho de Hércules na mitologia grega, que era limpar os estábulos de Aúgias.

A atriz Sônia Braga postou um vídeo de uma tartaruga impregnada de óleo sendo resgatada na praia de Maragogi, em Alagoas, e lembrou do grande número de animais afetados pelo desastre ambiental. Em vídeo postado pela produtora Paula Lavigne, a atriz pede providências ao governo. “Não é apenas muito grave, mas urgente”, afirma Sônia Braga, que completa: “E que identifiquem a origem e os culpados por esse crime ambiental”.