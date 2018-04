Maluf deixa hospital e passa a cumprir pena em regime domiciliar

O deputado federal afastado Paulo Maluf (PP-SP) recebeu alta neste domingo do Hospital Sírio Libanês e foi para sua casa, no Jardim Europa, em São Paulo, como informou a colunista Monica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Condenado por lavagem de dinheiro, ele passará a cumprir a pena, de sete anos, nove meses e dez dias de prisão, em regime domiciliar. A determinação foi do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribual Federal (STF).

De acordo com as recomendações médicas divulgadas no boletim do hospital é “imprescindível que Maluf receba cuidados específicos para múltiplas metástases ósseas na coluna vertebral e quadril.” Maluf também precisa de tratamento para “coronariopatia e correções de alterações de cognição de humor”.

O boletim também informa que “para manter a sobrevida do paciente, Maluf deve ser submetido a cuidados especiais”.

Maluf havia sido internado em 6 de abril no hospital Sírio Libanês.