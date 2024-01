Mais um baque na unidade em torno de candidato de Bolsonaro no Rio

Ainda formalmente apoiando o nome do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à sucessão municipal, o governador do estado do Rio, Cláudio Castro (PL), está agora às voltas com outro obstáculo a uma tentativa de coalizão da centro-direita em torno de um nome para eleição na capital fluminense. O vice-governador Thiago Pampolha confirmou a VEJA sua filiação ao MDB no próximo domingo, dia 4 de fevereiro, em São Paulo, a convite do presidente nacional do partido, Baleia Rossi.

O MDB tem pré-candidato ao Palácio da Cidade: o deputado Otoni de Paula. O PP também lançará nome próprio, o do também deputado Marcelo Queiroz. O PL mantém o nome de Ramagem, mesmo depois do envolvimento dele nas investigações da Operação da PF sobre a existência de uma Abin paralela na gestão Jair Bolsonaro. A suspeita é de que Ramagem, ex-presidente da Agência de Inteligência, tenha feito espionagem em favor do ex-presidente e de seus filhos.

A ida formal do vice, que deixa o União Brasil, para o MDB, irritou Castro. Os dois estão sem se falar há três semanas. No começo de dezembro do ano passado, Castro reuniu em um almoço no Palácio Laranjeiras os líderes do MDB, União, PL e PP em torno de uma possível construção de uma frente para apoiar Ramagem.