Mais Médicos: profissionais com CRM devem se apresentar até hoje

O prazo para profissionais com registro médico no Brasil inscritos na segunda chamada do Programa Mais Médicos se apresentarem aos municípios escolhidos encerra nesta quinta-feira, 10.

Conforme o Ministério da Saúde, os candidatos que desistirem dos postos devem comunicar os respectivos municípios selecionados, que informarão o governo federal. As vagas remanescentes serão recolocadas no edital, que será atualizado com os postos disponíveis para profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior.

A segunda chamada do edital teve 2.549 vagas em 1.197 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). De acordo com a pasta, 1.707 profissionais com registro brasileiro nos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) se inscreveram para vagas que haviam restado da primeira chamada.

A lista com os nomes dos médicos brasileiros que deram início às atividades deve ser publicada no próximo dia 14 de janeiro.

O Ministério da Saúde lançou, desde novembro, editais para a substituição de 8.517 médicos cubanos que atuavam em 2.824 municípios e 34 DSEIs. Inicialmente, concorreram apenas médicos com registro no país. Um novo edital, em andamento, seleciona também profissionais formados no exterior.

O prazo para os médicos brasileiros graduados no exterior escolherem as vagas disponíveis foi prorrogado para os dias 23 e 24 de janeiro. Nos dias 30 e 31 de janeiro, os médicos estrangeiros terão acesso ao sistema para optarem pelas localidades em aberto.