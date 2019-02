Mais Médicos: Brasileiros formados fora se inscrevem para últimas vagas

O Ministério da Saúde informou que os médicos brasileiros formados no exterior se inscreveram para as últimas 1.397 vagas do Programa Mais Médicos. Essa nova seleção foi aberta às 8h da manhã desta quarta-feira, 13, e, até às 9h, todas as vagas já haviam sido preenchidas.

Essa é a terceira tentativa da pasta para tentar ocupar as 8.517 vagas que ficaram disponíveis em todo o país desde a saída dos médicos cubanos. O ministério divulgará, em 19 de fevereiro, a lista completa com a localidade onde cada profissional trabalhará e eles deverão se apresentar nas cidades escolhidas para trabalhar até o dia 22 de fevereiro.

Os profissionais brasileiros formados no exterior que não tiverem o Registro do Ministério da Saúde (RMS) realizarão um módulo de acolhimento, durante o qual assistirão aulas e serão avaliados pela coordenação nacional do programa.

De acordo com o ministério, com a manifestação de interesse por médicos brasileiros formados no país ou no exterior, não será necessário convocar profissionais estrangeiros para preencher as 8.517 vagas abertas após o fim da cooperação com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e a consequente saída do país dos médicos cubanos que atuavam no programa.

(Com Agência Brasil)