Mais de 5 milhões vivem sob domínio de facções ou milícias no Rio, revela ISP

Mais de 5 milhões de pessoas viviam em territórios dominados por facções ou pela milícia no Rio de Janeiro em 2025, apontou um relatório inédito do Instituto de Segurança Pública (ISP), em parceria com as polícias Civil e Militar. Trata-se de 32,2% da população fluminense. A pesquisa também identificou 1.530 áreas sujeitas à atuação territorial de quatro grandes grupos criminosos: Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Amigos dos Amigos (ADA) e milícias.

Quase três milhões de pessoas estão em áreas controladas pelo CV, que atua em metade das localidades mapeadas pelo ISP. Na sequência, estão moradores de territórios das milícias (917.105) e do TCP (914.859). Por sua vez, 126.274 vivem em regiões dominadas pelo ADA. O Instituto de Segurança Pública não conseguir aferir qual grupo criminoso estavam 126.274 áreas. Juntas, essas áreas correspondem a 614 km², ou 1,4%, do estado.

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O ISP contou com apoio da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFA), contando com informações obtidas no âmbito da Operação Barricada Zero, deflagrada no ano passado. O Instituto, então, consolidou dados sobre barricadas em todo o território fluminense, verificados pelas polícias Militar e Civil através de visitas de campo e sobrevoos de drones.

“Com a ampliação das fontes e o aprimoramento dos procedimentos de coleta, validação e atualização, o processo de mapeamento passou a reunir um conjunto mais abrangente de evidências sobre a dinâmica territorial dos grupos criminosos. Como resultado, a atualização de 2025 permitiu identificar e delimitar um número maior de territórios com atuação de grupos criminosos, conferindo maior abrangência e qualificação à base disponibilizada no ISPGeo”, afirmou o ISP no relatório.

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O órgão informou que, com a ampliação dos procedimentos de coleta, foi possível passar de 868 territórios identificados em 2019 para 1.530 em 2025. O ISP salientou, no entanto, que “isso não significa, necessariamente, que esses 662 ‘novos’ territórios não fossem já sujeitos à atuação de grupos criminosos em 2019, mas somente que não foram mapeados nos levantamentos anteriores”.

“Ou seja, pode ser que já fossem áreas de atuação ou não. Assim, não é correto afirmar, por exemplo, que o CV expandiu sua atuação para 507 novos territórios entre 2016 (de 272 áreas) e 2025 (para 779 áreas), pois não sabemos se o grupo já estava atuando ali em 2016”, acrescentou o documento.