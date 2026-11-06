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Mais de 363 mil pessoas vão fazer o Enem no Rio de Janeiro; veja perfil dos inscritos

Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em 8 e 15 de novembro

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 09h44
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - Brazilian National High School Exam.
Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM (//Getty Images)
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Mais de 363 mil pessoas vão fazer o Enem no Rio de Janeiro; veja perfil dos inscritos Priorize VEJA no Google

Cerca 363,7 mil estão inscritos para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Rio de Janeiro, informou o Ministério da Educação (MEC) na quinta-feira 5. Do total, 166,1 mil são concluintes do ensino médio. A maioria é composta por mulheres, com 237,1 mil, número que cai para 126,6 mil entre homens. Ao todo, 5.051.345 inscrições foram confirmadas no país.

No Rio, a predominância é de pessoas autodeclaradas brancas, com 141.819 aptas a realizar a prova. Na sequência, estão pardos (119.312), negros (58.007), amarelos (2.590) e indígenas (979). Mais de 40 mil não declararam cor ou raça. Cerca de 132 mil já concluíram o ensino médio, enquanto 60.393 são os chamados “treineiros”, aqueles que ainda não chegaram ao fim da educação básica e testam o desempenho na desafiadora avaliação. 

O Enem será realizado em 8 e 15 de novembro — a primeira data com questões sobre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, enquanto a segunda será dedicado a Ciências da Natureza e Matemática. São 90 questões por dia. O exame tem início às 13h30 e termina às 19h e às 18h30 nos dias 8 e 15, respectivamente. A diferença se dá por causa da redação. Para consultar o local de prova, é necessário acessar a Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

 

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