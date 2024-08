Mais de 2 milhões fazem as provas do Concurso Nacional Unificado

Neste domingo, 18, mais de 2 milhões de candidatos fazem as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU).O modelo inédito de seleção no país, apelidado de Enem dos Concursos, oferece 6 mil vagas em 21 órgãos do governo federal com provas simultâneas em cidades de todo Brasil. Cerca de 210 mil pessoas trabalham na aplicação do exame. Foram definidos 3.647 locais de prova e 72.041 salas, distribuídas em 228 municípios, em todos os estados.

Para acompanhar a realização do concurso, no edifício-sede da Dataprev, foi montada uma “sala de situação” . O presidente Lula chegou ao local pouco antes das 11h, conforme divulgou o perfil oficial na rede X.

Além do presidente, estão previstas as presenças da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e de vários outros titulares de pastas da Esplanada dos Ministérios. Esther Dweck explicou como funciona o concurso.

Lula questionou se, além do desempenho nas provas do Concurso Nacional Unificado (CNU), existe algum mecanismo para investigar outros aspectos dos candidatos, incluindo o “conhecimento específico na função”. Ele também perguntou se, em face da ascensão do crime organizado, é possível aferir o comportamento dos candidatos além do conhecimento demonstrado nas provas.

“É um ingrediente perigoso, porque você faz o concurso, o cara entra e você não sabe o que o cara era. O cara pode ser do PCC, do Comando Vermelho, qualquer coisa”, disse Lula.

Esther Dweck informou que todos os aprovados no CNU passarão por um curso de formação, não apenas aqueles cujas carreiras exigem esse treinamento por lei. A ministra afirmou que a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) está desenvolvendo o curso que será aplicado aos novos servidores.

A estreia do CNU pode abrir caminho para nova edição em 2025. semana, a ministra Esther Dweck adiantou que o governo federal já considera a possibilidade de uma segunda edição em agosto de 2025. “Estamos avaliando a possibilidade de um novo concurso unificado. Com a prova deste domingo, faremos um balanço para decidir os próximos passos. Até agora, o balanço é muito positivo, tanto em termos de demanda quanto na receptividade da opinião pública”, disse Dweck.

Pela manhã, os portões foram abertos às 7h30, no horário de Brasília, com fechamento às 8h. À tarde, os portões abrem às 13h e fecham às 13h30. Todos os participantes precisam permanecer por pelo menos duas horas na sala de prova.

Entre os cargos disputados, em oito blocos temáticos , o mais concorrido é o oito, de nível médio. São mais de 694 mil inscritos o que corresponde a 1.003 candidatos por vaga do bloco.