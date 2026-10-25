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Brasil

Mais de 1 milhão de eleitores justificaram ausência na primeira hora do segundo turno, diz TSE

Balanço parcial do TSE também aponta 4 milhões de consultas sobre locais de votação e 571 mil títulos emitidos pelo aplicativo

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 10h28
Mão feminina com unhas vermelhas segurando um smartphone preto, exibindo o aplicativo e-Título e o logo da Justiça Eleitoral em tela azul. O fundo está desfocado, mostrando uma rua com árvores e construções.
e-título pode ser baixado em smartphones com sistema Android e iOS (TSE/Divulgação)
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Mais de 1,015 milhão de justificativas de ausência foram registradas pelo aplicativo e-Título até as 9h deste domingo, 25, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No primeiro turno, o sistema contabilizava 1,431 milhão de justificativas às 9h30.

O balanço parcial da Justiça Eleitoral também aponta a emissão de 571 mil títulos pelo aplicativo e-Título. Além disso, foram realizadas mais de 4,2 milhões de consultas sobre locais de votação e enviadas cerca de 1,17 milhão de notificações a eleitores que tiveram seus locais de votação alterados.

Como consultar o local de votação

Os eleitores podem verificar onde votar pelo aplicativo e-Título, na opção “Onde votar”. A consulta também está disponível no site da Justiça Eleitoral, mediante o preenchimento de dados como número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome da mãe. Neste pleito, o TSE permitiu que o aplicativo fosse baixado no próprio dia da votação. Para isso, basta procurá-lo na loja de aplicativos do celular.

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Horário de votação

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Em razão dos diferentes fusos horários do país, há horários específicos em algumas localidades. No Acre, as urnas ficam abertas das 6h às 15h. Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, o horário é das 7h às 16h. No Amazonas, a votação ocorre das 6h às 15h em 11 municípios e das 7h às 16h em outras 51 cidades. Já em Fernando de Noronha, os eleitores podem votar das 9h às 18h.

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Eleições
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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