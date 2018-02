Mais 37 blocos desfilam pelas ruas de São Paulo nesta segunda

Acadêmicos do Grande Rio homenageia Chacrinha na primeira noite de desfiles do Grupo Especial - 12/02/2018

Acadêmicos do Grande Rio homenageia Chacrinha na primeira noite de desfiles do Grupo Especial - 12/02/2018

Paraíso do Tuiuti é a quarta escola a desfilar no Sambódromo da Marquês de Sapucaí - 12/02/2018

A escola de samba Paraíso do Tuiuti conta a história da escravidão no Brasil, durante desfile realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ) - 12/02/2018