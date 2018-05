Mais 3 vítimas de desabamento são identificadas e polícia encerra testes

Mais três vítimas do incêndio de grandes proporções que levou ao desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, no dia 1º de maio, no Centro de São Paulo, foram identificadas nesta sexta-feira (18) por peritos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) paulista, materiais genéticos de Selma Almeida da Silva, de 40 anos, Alexandre de Menezes, também de 40 anos, e Walmir Sousa Santos, de 47 anos, foram confirmados entre os restos mortais encontrados nos escombros.

A confirmação foi possível por meio de testes de DNA e contou com auxílio do Instituto de Criminalística de Brasília, que colheu material genético de Walmir Santos.

Com a confirmação das mortes de Selma, Menezes e Santos, foram identificadas, ao todo, sete vítimas do incêndio e queda do prédio nas imediações do Largo do Paissandu. Além deles, já haviam sido identificados os gêmeos Wendel e Werner da Silva Saldanha, de 10 anos, filhos de Selma da Silva, Francisco Lemos Dantas, de 56 anos, e Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos.

A SSP informou que o Corpo de Bombeiros encerrou os trabalhos de buscas no último domingo (13). “Desde o dia 1º de maio, a equipe de bombeiros atuou 24 horas por dia no incêndio que causou o desabamento do edifício de 22 pavimentos. Foram 1.700 profissionais dedicados durante 13 dias consecutivos”, informa.

A pasta afirma ainda que as investigações sobre o desabamento continuam ocorrendo pelo 3º Distrito Policial (Campos Elíseos). Por determinação do secretário Mágino Alves Barbosa Filho, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) instaurou um inquérito para apurar cobranças de aluguéis em ocupações irregulares. “Diligências seguem em andamento e mais detalhes não serão passados para não prejudicar o trabalho policial.”