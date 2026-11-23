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A Comissão Especial sobre Maioridade Penal ouvirá a mãe de Melissa Campos, aluna de 14 anos assassinada em colégio de MG. A tragédia impulsionou um projeto de lei para endurecer a punição de menores infratores em crimes graves. Conheça as propostas em debate e os impactos no Congresso.

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A Comissão Especial sobre Maioridade Penal, na Câmara dos Deputados, receberá na próxima quarta-feira, 25, Rosana Agreli Melo Campos, mãe de Melissa Campos, jovem de 14 anos que foi morta dentro da escola em que estudava em Uberaba, interior de Minas Gerais, em maio de 2025. Ela foi vítima de golpes de faca desferidos por um outro estudante da mesma idade.

A menina, ainda de acordo com a instituição, recebeu o primeiro atendimento de um professor, que à época era estudante do 10º período de medicina, até que o Samu fosse acionado. Socorrida, a aluna não resistiu. As investigações apontaram para a participação de um segundo envolvido no assassinato da jovem: um outro estudante da escola, também com 14 anos. Os dois foram internados por determinação da Justiça com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo uma coletiva de imprensa realizada por autoridades envolvidas na investigação, ainda no ano passado, o motivo para o crime seria “inveja” da jovem. Familiares não aceitam a versão apresentada. Por requerimento do deputado federal Fred Costa (PRD-MG), a mãe da jovem será ouvida na comissão da Câmara que discute a redução da maioridade penal para ao menos 16 anos de idade — hoje são 18.

“A mobilização da família de Melissa Campos motivou a apresentação do projeto de lei nº 3. 271, de 2025, de minha autoria. Ao ouvir seus pais e sua tia, a Comissão poderá conhecer as razões que levaram a família a trazer o caso ao Congresso Nacional e as mudanças na legislação que considera necessárias”, disse o parlamentar na justificativa do requerimento.

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Depois do assassinato de Melissa, familiares defendem o endurecimento das penas para adolescentes que cometem crimes, chamados de menores infratores. Pela proposta apresentada, a internação poderá ser decretada pelo prazo mínimo de três anos, com reavaliações anuais após o período, e terá prazo máximo de oito anos, nas hipóteses de prática de ato infracional análogo aos seguintes crimes: homicídio qualificado, tentado ou consumado, praticado no ambiente familiar ou escolar; feminicídio ou tentativa de feminicídio.

Continua após a publicidade Durante a campanha de segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi categórico ao dizer que apoiava a medida para crimes hediondos — mais graves, como homicídio qualificado e tráfico de drogas. A Comissão Especial para debater a diminuição da maioridade penal foi criada neste ano e instalada em agosto.