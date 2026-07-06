Maioria dos motoristas de aplicativo pretende financiar carro novo, diz pesquisa

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Pesquisa inédita revela que mais da metade dos motoristas de aplicativo planeja comprar um carro nos próximos 12 meses. A grande maioria, 53,7%, pretende financiar o veículo, com a decisão de compra diretamente ligada à capacidade do carro de gerar renda. Saiba mais sobre o levantamento da GigU e Jangada Consultoria.

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Uma pesquisa com motoristas de aplicativo mostrou que mais da metade pretende comprar um veículo nos próximos 12 meses. Entre eles, a grande maioria pretende financiar o carro.

O levantamento foi feito pela empresa GigU em parceria com a Jangada Consultoria de Comunicação com 1.576 trabalhadores do setor de todos os estados brasileiros.

Entre eles, 53,7% dos entrevistados afirmam que pretendem adquirir um automóvel com financiamento. Outro 4,6% planejam a compra, mas à vista. Por outro lado, 41,7% dizem não ter intenção de compra no próximos 12 meses.

“A decisão (sobre comprar ou não) acaba estando menos ligada ao potencial valor de revenda e mais associada à capacidade do veículo de gerar renda ao longo do tempo e ao valor das parcelas do financiamento”, afirma Luiz Gustavo Neves, CEO do GigU, que é uma ferramenta que funciona como um “copiloto inteligente” para motoristas de aplicativo.