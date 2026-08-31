Maioria dos eleitores já está sintonizada ao processo eleitoral de 2026, diz pesquisa

Ler Resumo





Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg revela que mais da metade dos brasileiros já está animada para a eleição presidencial de 2026. O levantamento, com margem de erro de 1 ponto, mostra que sabatinas individuais na TV/Rádio são cruciais para a decisão do voto dos eleitores, que acompanham os debates.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A maioria dos eleitores brasileiros já está sintonizada com o processo eleitoral de 2026, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 5. 014 brasileiros entre os dias 25 e 30 de agosto, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Questionados sobre a animação em participar da eleição presidencial, mais da metade dos entrevistados afirmaram que estão “muito animados”.

Muito animado: 50,9%

Mais ou menos animado: 17,4%

Animado: 15,0%

Nada animado: 10,9%

Pouco animado: 5,7%

A mesma pesquisa também mediu a importância de alguns espaços, como debates e sabatinas, para os eleitores conhecerem os candidatos e suas propostas. Nesse ponto, as sabatinas individuais se destacaram, sendo bem avaliadas por quase 70%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

A importância de cada meio para a decisão do voto

Sabatinas individuais com candidatos na TV/Rádio

Muito importante: 50%

Importante: 17%

Nem importante, nem desimportante: 14%

Pouco importante: 5%

Nada importante: 15%

Continua após a publicidade

Saldo: +47 pontos percentuais.

Postagens dos candidatos em redes sociais

Muito importante: 44%

Importante: 17%

Nem importante, nem desimportante: 14%

Pouco importante: 7%

Nada importante: 18%

Continua após a publicidade

Saldo: +36 pontos percentuais.

Visita do candidato à sua cidade

Muito importante: 38%

Importante: 10%

Nem importante, nem desimportante: 18%

Pouco importante: 9%

Nada importante: 25%

Continua após a publicidade

Saldo: +14 pontos percentuais.

Debates televisionados entre candidatos

Muito importante: 36%

Importante: 14%

Nem importante, nem desimportante: 16%

Pouco importante: 8%

Nada importante: 26%

Continua após a publicidade

Saldo: +16 pontos percentuais.

Horário eleitoral gratuito na TV/Rádio

Muito importante: 19%

Importante: 8%

Nem importante, nem desimportante: 18%

Pouco importante: 13%

Nada importante: 43%

Saldo: -29 pontos percentuais.

Acompanhamento dos debates

Os eleitores também responderam se costumam acompanhar os debates entre os candidatos. A maioria, mais de 70%, disse que acompanha alguns, quase todos ou todos. O primeiro debate eleitoral ocorreu há duas semanas e foi esvaziado, com a falta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Romeu Zema (Novo-MG).

Acompanho alguns debates: 42,4%

Acompanho todos ou quase todos os debates: 28,0%

Acompanho apenas trechos, cortes, repercussões ou melhores momentos: 13,7%

Raramente acompanho: 11,2%

Nunca acompanho: 4,6%

O mesmo nível de acompanhamento, segundo a pesquisa, se dá para a disputa aos governos dos estados. Mais de 60% disse que também prestigia o confronto direto entre os candidatos estaduais.

Acompanho debates presidenciais e para governador do meu estado: 63,6%

Acompanho apenas debates presidenciais: 32,9%

Acompanho apenas debates para governador do meu estado: 3,5%