Maioria dos eleitores já está sintonizada ao processo eleitoral de 2026, diz pesquisa
AtlasIntel/Bloomberg aponta que 50,9% já se dizem "muito animados" com as eleições presidenciais
A maioria dos eleitores brasileiros já está sintonizada com o processo eleitoral de 2026, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 5. 014 brasileiros entre os dias 25 e 30 de agosto, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.
Questionados sobre a animação em participar da eleição presidencial, mais da metade dos entrevistados afirmaram que estão “muito animados”.
- Muito animado: 50,9%
- Mais ou menos animado: 17,4%
- Animado: 15,0%
- Nada animado: 10,9%
- Pouco animado: 5,7%
A mesma pesquisa também mediu a importância de alguns espaços, como debates e sabatinas, para os eleitores conhecerem os candidatos e suas propostas. Nesse ponto, as sabatinas individuais se destacaram, sendo bem avaliadas por quase 70%.
A importância de cada meio para a decisão do voto
Sabatinas individuais com candidatos na TV/Rádio
- Muito importante: 50%
- Importante: 17%
- Nem importante, nem desimportante: 14%
- Pouco importante: 5%
- Nada importante: 15%
Saldo: +47 pontos percentuais.
Postagens dos candidatos em redes sociais
- Muito importante: 44%
- Importante: 17%
- Nem importante, nem desimportante: 14%
- Pouco importante: 7%
- Nada importante: 18%
Saldo: +36 pontos percentuais.
Visita do candidato à sua cidade
- Muito importante: 38%
- Importante: 10%
- Nem importante, nem desimportante: 18%
- Pouco importante: 9%
- Nada importante: 25%
Saldo: +14 pontos percentuais.
Debates televisionados entre candidatos
- Muito importante: 36%
- Importante: 14%
- Nem importante, nem desimportante: 16%
- Pouco importante: 8%
- Nada importante: 26%
Saldo: +16 pontos percentuais.
Horário eleitoral gratuito na TV/Rádio
- Muito importante: 19%
- Importante: 8%
- Nem importante, nem desimportante: 18%
- Pouco importante: 13%
- Nada importante: 43%
Saldo: -29 pontos percentuais.
Acompanhamento dos debates
Os eleitores também responderam se costumam acompanhar os debates entre os candidatos. A maioria, mais de 70%, disse que acompanha alguns, quase todos ou todos. O primeiro debate eleitoral ocorreu há duas semanas e foi esvaziado, com a falta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Romeu Zema (Novo-MG).
- Acompanho alguns debates: 42,4%
- Acompanho todos ou quase todos os debates: 28,0%
- Acompanho apenas trechos, cortes, repercussões ou melhores momentos: 13,7%
- Raramente acompanho: 11,2%
- Nunca acompanho: 4,6%
O mesmo nível de acompanhamento, segundo a pesquisa, se dá para a disputa aos governos dos estados. Mais de 60% disse que também prestigia o confronto direto entre os candidatos estaduais.
- Acompanho debates presidenciais e para governador do meu estado: 63,6%
- Acompanho apenas debates presidenciais: 32,9%
- Acompanho apenas debates para governador do meu estado: 3,5%