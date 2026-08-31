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Maioria dos eleitores já está sintonizada ao processo eleitoral de 2026, diz pesquisa

AtlasIntel/Bloomberg aponta que 50,9% já se dizem "muito animados" com as eleições presidenciais

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h03 | Atualizado em 31 ago 2026, 13h31
Teclado de urna eletrônica com botões numéricos em braile, e teclas coloridas "BRANCO", "CORRIGE" (laranja) e "CONFIRMA" (verde), também em braile
Urna eletrônica é maior símbolo da democracia brasileira (Antonio Augusto/TSE)
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A maioria dos eleitores brasileiros já está sintonizada com o processo eleitoral de 2026, segundo aponta pesquisa do AtlasIntel/Bloomberg divulgada na manhã desta segunda-feira, 31. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 5. 014 brasileiros entre os dias 25 e 30 de agosto, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Questionados sobre a animação em participar da eleição presidencial, mais da metade dos entrevistados afirmaram que estão “muito animados”.

  • Muito animado: 50,9%
  • Mais ou menos animado: 17,4%
  • Animado: 15,0%
  • Nada animado: 10,9%
  • Pouco animado: 5,7%

A mesma pesquisa também mediu a importância de alguns espaços, como debates e sabatinas, para os eleitores conhecerem os candidatos e suas propostas. Nesse ponto, as sabatinas individuais se destacaram, sendo bem avaliadas por quase 70%.

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A importância de cada meio para a decisão do voto

 

Sabatinas individuais com candidatos na TV/Rádio

  • Muito importante: 50%
  • Importante: 17%
  • Nem importante, nem desimportante: 14%
  • Pouco importante: 5%
  • Nada importante: 15%
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Saldo: +47 pontos percentuais.

Postagens dos candidatos em redes sociais

  • Muito importante: 44%
  • Importante: 17%
  • Nem importante, nem desimportante: 14%
  • Pouco importante: 7%
  • Nada importante: 18%
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Saldo: +36 pontos percentuais.

Visita do candidato à sua cidade

  • Muito importante: 38%
  • Importante: 10%
  • Nem importante, nem desimportante: 18%
  • Pouco importante: 9%
  • Nada importante: 25%
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Saldo: +14 pontos percentuais.

Debates televisionados entre candidatos

  • Muito importante: 36%
  • Importante: 14%
  • Nem importante, nem desimportante: 16%
  • Pouco importante: 8%
  • Nada importante: 26%
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Saldo: +16 pontos percentuais.

Horário eleitoral gratuito na TV/Rádio

  • Muito importante: 19%
  • Importante: 8%
  • Nem importante, nem desimportante: 18%
  • Pouco importante: 13%
  • Nada importante: 43%

Saldo: -29 pontos percentuais.

Acompanhamento dos debates

 

Os eleitores também responderam se costumam acompanhar os debates entre os candidatos. A maioria, mais de 70%, disse que acompanha alguns, quase todos ou todos. O primeiro debate eleitoral ocorreu há duas semanas e foi esvaziado, com a falta de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Romeu Zema (Novo-MG).

  • Acompanho alguns debates: 42,4%
  • Acompanho todos ou quase todos os debates: 28,0%
  • Acompanho apenas trechos, cortes, repercussões ou melhores momentos: 13,7%
  • Raramente acompanho: 11,2%
  • Nunca acompanho: 4,6%

O mesmo nível de acompanhamento, segundo a pesquisa, se dá para a disputa aos governos dos estados. Mais de 60% disse que também prestigia o confronto direto entre os candidatos estaduais.

  • Acompanho debates presidenciais e para governador do meu estado: 63,6%
  • Acompanho apenas debates presidenciais: 32,9%
  • Acompanho apenas debates para governador do meu estado: 3,5%
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