‘Maioria de meus colegas sempre me apoiou’, diz primeira trans da FAB

A primeira transexual da Força Aérea Brasileira (FAB), Maria Luiza da Silva, de 59 anos, que foi obrigada a se aposentar em razão de sua condição, afirma que a maioria de seus colegas sempre a apoiou durante o processo de transição de gênero e que a luta por reconhecimento de seus direitos na Justiça não é contra a instituição, mas contra “uma minoria responsável por um laudo médico totalmente discriminatório”.

“Quando ficaram sabendo de minha decisão (de fazer cirurgia para a transição), a maioria de meus colegas sempre me apoiou. Tenho diplomas por serviços prestados, fui condecorada, tenho medalhas de mérito. O que prevaleceu, no final, foi o preconceito de alguns poucos militares comigo no processo de mudança, uma minoria responsável por um laudo médico totalmente discriminatório”, disse Maria Luiza a VEJA.

Na quarta-feira 26, o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Herman Benjamin concedeu uma decisão liminar que autoriza Maria Luiza a permanecer no apartamento funcional da FAB no Cruzeiro, em Brasília. A decisão é o capítulo mais recente de uma batalha judicial que se estende há dezoito anos.

Maria Luiza foi obrigada a se aposentar em 2002, após 22 anos de serviços prestados. À época, ela era cabo e foi considerada “incapaz” para o serviço militar por uma junta médica da FAB. “Incapaz definitivamente para o serviço militar. Não é inválido. Não está impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. Pode prover os meios de subsistência. Pode exercer atividades civis”, diz um trecho do laudo médico. Em sua decisão, o ministro Herman Benjamin afirma que Maria Luiza foi posta na reserva “prematura e ilegalmente, por ter realizado cirurgia de mudança de sexo”.

