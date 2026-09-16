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Maiores escândalos da República, fraudes do INSS e do Master estão no limbo no STF

Casos foram retirados temporariamente da relatoria do ministro André Mendonça e permanecem travados no gabinete de Edson Fachin

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 16h39 | Atualizado em 16 set 2026, 16h54
Ministro de óculos, bigode e cabelos brancos, vestindo toga preta sobre terno azul e gravata estampada, sentado em cadeira de couro marrom em um tribunal, com microfones e álcool em gel na mesa de madeira à frente. Outra pessoa, de costas e desfocada, aparece em primeiro plano
O presidente do STF, ministro Edson Fachin (Rosinei Coutinho/STF)
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O caos instalado no STF, por causa das investigações sobre mensagens de Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, lançou numa espécie de limbo jurídico dezenas de investigados por envolvimento nos dois maiores escândalos de corrupção em curso na República: o caso Master e as fraudes do INSS.

Advogados de envolvidos nas duas tramas reclamam que acionaram o gabinete de André Mendonça com pedidos de toda natureza e que esses pleitos, agora, estão isolados num campo inerte de decisão. Nem o relator, que está afastado temporariamente, pode decidir nem o presidente da Corte esclareceu o que acontece com as investigações até que o impasse seja resolvido.

Um dos casos é o do empresário Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, que apresentou um pedido de liberdade a Mendonça no passado. A questão não foi analisada e agora a defesa dele vai aproveitar que o material está com Fachin para oficiar o presidente do Supremo a deliberar.

No caso do INSS, outros investigados que estão presos há meses devem buscar o mesmo caminho. Fachin, no entanto, não respondeu até agora a ofícios recebidos sobre os temas.

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“A insegurança jurídica provocada pela situação é gigantesca”, diz um advogado de um dos investigados por fraudes na Previdência.

A situação pode dar origem a argumentos de nulidade no futuro? Essa é naturalmente a aposta dos advogados de investigados.

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O raio-x dos ministros do STF

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