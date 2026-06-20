Maior cena aberta de uso de drogas do país por anos, cracolândia de SP passa por transformação

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A Cracolândia, antes a maior cena de uso de drogas do país em São Paulo, mostra sinais de refluxo. Ações coordenadas entre prefeitura e governo do estado buscam retomar a área, enfrentando o legado de abandono e a desconfiança da população com novas estratégias e projetos futuros.

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Era 1978 quando o empresário José Roberto Issa Cheda, hoje com 74 anos, chegou à região central de São Paulo com o pai para trabalhar no comércio local. Os bairros Luz, Santa Ifigênia e Campos Elíseos começavam, aos poucos, a sentir a degradação provocada pela rápida e intensa expansão da metrópole. Na época, parte do centro era conhecida como “boca do lixo”, uma referência ao cenário de marginalidade, boemia e prostituição que marcavam o local. A área desceu mais alguns degraus em termos de decadência com o passar dos anos e mudou de nome na década de 1990, com o nascimento da temida “cracolândia”. Tornaram-se comuns os assustadores “fluxos”, movimentos massivos de pessoas pelas ruas em busca de entorpecentes. O local rapidamente se tornou a maior cena de uso aberto de drogas do país. Os tipos de crimes aumentaram, com a proliferação de furtos, roubos, tráfico de drogas, exploração de hotéis decadentes pela prostituição, comércio ilegal, invasão de imóveis, assassinatos e até ocultação de cadáveres, além da esperada infiltração do PCC, facção que passou a liderar na região um ecossistema ilegal que incluía vários tipos de negócios.

Tudo isso embalado em grande parte pela ausência ou incompetência do poder público. “A gente sempre foi abandonado”, relembra Cheda. De uns tempos para cá, no entanto, algo vem mudando na região, como atesta o próprio comerciante. “Melhorou muito”, afirma ele, que realizou manifestações e participou de audiências públicas para buscar soluções para a área. Sua sensação é compartilhada por vizinhos e amigos, movidos hoje por um sentimento que mistura esperança e receio de que o cenário de caos volte ao local. A retirada de milhares de usuários de drogas que passavam 24 horas por dia nas ruas foi feita aos poucos, nos últimos anos, em ações coordenadas entre o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas.

A estratégia é baseada no monitoramento permanente da circulação de usuários de drogas, para evitar repetir um longo histórico de fracassos em intervenções promovidas no passado. Além do necessário tratamento aos viciados, algumas medidas de força foram fundamentais. Em maio de 2025, por exemplo, as polícias Civil e Militar e a Guarda Civil Metropolitana se uniram para prender traficantes e cumprir mandados judiciais de fechamento de locais invadidos que serviam como depósito de drogas e esconderijo de criminosos. Outra medida importante ocorreu quando o Estado agiu para acabar com a Favela do Moinho, dominada pelo PCC, nas vizinhanças. Partia daquele local, segundo a polícia, as drogas enviadas a um “entreposto” ali por perto, o que facilitava a distribuição para os usuários que se aglomeravam na cracolândia.

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Os dependentes químicos tiveram destinos distintos. Parte foi para instituições de saúde, parte voltou para suas famílias, outros tinham pendências com a polícia ou a Justiça e um contingente se espalhou pela cidade em aglomerações menores. A prefeitura tenta evitar a formação de novas cracolândias e monitora diariamente a movimentação dos viciados em drogas nas ruas, principalmente com o Smart Sampa, sistema de vigilância com mais de 50 000 câmeras em todas as regiões da metrópole — qualquer concentração de usuários, mesmo pequena, vira alvo de intervenção da prefeitura.

Pessoas que resistem ali há tempos, como o empresário Alexandre Farias Fatti, de 49 anos, viram inicialmente com desconfiança a debandada de viciados. “Cheguei à região em 1995. Vi a situação piorar ao ponto de pensar que não teríamos mais solução”, lembra Fatti. A retomada da confiança é gradual, até porque a insegurança não se dissipou de uma hora para outra. O número de furtos, por exemplo, caiu de 5 155, nos primeiros quatro meses de 2018, para 2 339, no mesmo período deste ano — apesar da queda expressiva, ainda é um número alto de casos.

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As gestões de Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas têm duas grandes apostas para consolidar a volta da confiança da população. Uma é mudar a sede do governo estadual para a região, onde já esteve até 1965, quando ocupou o Palácio dos Campos Elíseos. “Só há uma solução: retomar o território. E para isso vamos trazer o governo inteiro para o centro”, diz o secretário especial de Projetos Estratégicos do Estado, Guilherme Afif Domingos. A expectativa é iniciar as desapropriações em noventa dias — 600 famílias devem deixar a região para a efetivação do projeto. Outro trunfo para reavivar o pedaço é o Boulevard São João, iniciativa da prefeitura que visa criar um polo cultural e turístico, com painéis de LED nos prédios e intervenções de requalificação urbana na Avenida São João, uma das mais tradicionais da cidade — por ora, a iniciativa, que ganhou o apelido de “Times Square paulistana”, está suspensa pela Justiça, que avalia se há desrespeito à legislação urbanística.

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O cenário de caos, insegurança, degradação urbanística e miséria humana que se via na região realmente se dissipou, com a presença cada vez mais visível do Estado. Resta, porém, o cidadão desconfiado, que por várias vezes já ouviu dizer que a cracolândia havia acabado, só para vê-la ressurgir com o ímpeto destruidor de antes. Que desta vez seja, de fato, o seu fim.

Publicado em VEJA de 19 de junho de 2026, edição nº 3000