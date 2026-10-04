Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão ao 2º turno pelo governo do Acre

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A atual governadora do Acre, Mailza Assis (PP), e o senador Alan Rick (Republicanos) avançam para o segundo turno no estado. Assis liderou a votação com 49,76% dos votos, enquanto Rick obteve 32,26%. A decisão final para o governo do Acre será em 25 de outubro, com uma disputa que promete ser acirrada.

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A atual governadora do Acre, Mailza Assis (PP), e o senador Alan Rick (Republicanos) foram os dois candidatos mais votados para o comando do estado neste domingo, 4, e voltarão a se enfrentar no segundo turno, em 25 de outubro.

Com 99,91% das urnas apuradas, Assis contava com 49,76%% dos votos, enquanto Rick aparecia com 32,26%. O terceiro lugar ficou com o ex-prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PSDB), que marcava 10,22%

A última pesquisa Real Time Big Data, de 21 de setembro, mostrava a atual governadora com 36% das intenções de voto, contra 33% do senador. Dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais (pp), a situação configurava empate técnico. O ex-prefeito Tião Bocalom (PSDB) tinha 15% e o médico Thor Dantas (PSB), 9%.

Segundo turno

Veja o segundo turno testado pela Real Time Big Data:

Mailza Assis (PP): 45%

Alan Rick (Republicanos): 42%

Nulo/Branco: 7%

Não Sabe / Não Respondeu: 6%