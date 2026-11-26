O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) decidiu ampliar o benefício de anuidade gratuita concedido às mães corretoras de imóveis. Agora, elas passarão a ter direito à isenção do pagamento em dois anos consecutivos após o nascimento ou a adoção legal de uma criança.

A decisão foi aprovada por unanimidade nesta quinta-feira, durante a plenária federal do Cofeci, realizada no Recife. De acordo com a nova resolução, a gratuidade será concedida nos casos de nascimento com ou sem vida ou de adoção legal, mediante solicitação ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci).

Até agora, havia a isenção do pagamento de apenas uma anuidade, referente ao exercício em curso ou ao ano seguinte ao nascimento ou à adoção legal da criança. A escolha do período ficava a critério da profissional beneficiada.

Com a mudança, o prazo de isenção passa a abranger dois exercícios consecutivos.

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Além disso, agora serão contempladas também as situações de falecimento da mãe durante ou logo após o parto. Nesse caso, se a criança sobreviver, o benefício poderá ser concedido ao cônjuge ou à pessoa legalmente equiparada que assumir a guarda e seus cuidados, desde que também seja corretor de imóveis.

A resolução também estabelece regras para casais com a mesma identidade de gênero: o benefício será concedido a apenas um dos membros do casal, mesmo que ambos sejam corretores de imóveis.