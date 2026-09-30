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Brasil

Mães atípicas terão direito a carteira de identificação emitida pelo Detran-RJ

Documento gratuito garante prioridade nos atendimentos de saúde, educação e assistência social

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 set 2026, 15h50
Cordão adornado com girassóis é símbolo internacional para transtorno do espectro autista e deficiências ocultas
Cordão adornado com girassóis é símbolo internacional para transtorno do espectro autista e deficiências ocultas (Roberto Suguino/Agência Senado)
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Mães atípicas terão direito a carteira de identificação emitida pelo Detran-RJ Priorize VEJA no Google

O Detran-RJ começará a emitir, em 3 de novembro, a Carteira da Mãe Atípica, documento destinado a identificar quem é o cuidador principal de pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento ou doenças raras. A medida foi regulamentada por uma portaria publicada nesta quarta-feira, 30 no Diário Oficial do Estado. Além de facilitar o acesso a serviços públicos, a identificação assegura prioridade no atendimento nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Apesar do nome, a carteira também pode ser solicitada por pais e responsáveis legais que exerçam a função de cuidador principal. O documento será emitido gratuitamente na primeira via, terá validade de cinco anos e poderá ser apresentado em processos administrativos como comprovante de condição especial. A versão física será acompanhada de uma digital, disponibilizada em até cinco dias úteis após a emissão da primeira.

Para solicitar a carteira, é necessário ter identidade emitida pelo Detran-RJ há menos de dez anos, com CPF cadastrado, além de declarar a condição de cuidador principal. A pessoa assistida também precisa ter documento de identidade e Cartão PCD. O pedido deve ser feito por formulário eletrônico nos canais digitais do Detran, durante o semestre de aniversário do filho ou dependente. A identificação terá foto do titular, dados da pessoa assistida e um QR Code para verificar sua autenticidade.

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