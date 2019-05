Mãe que atirou criança por janela de apartamento será indiciada

Uma mulher atirou sua filha do quinto andar de um prédio, ateou fogo na própria casa e, em seguida, se jogou pela janela, na região do Jaguaré, em São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 24. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela será indiciada por tentativa de homicídio e incêndio. Mãe e filha sobreviveram à queda e foram levadas ao Hospital das Clínicas.

Ainda de acordo com a SSP-SP, a mulher, identificada como Fernanda Fernandes Garcia, é uma estudante de 29 anos e atirou a criança de três anos pela janela de um prédio da Avenida Corifeu de Azevedo de Marques. O bebê caiu sobre o carro de um homem de 44 anos, que socorreu a menina e chamou a polícia. A ocorrência foi registrada na 91ª DP, no bairro Vila Leopoldina.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a primeira chamada, referente à queda da criança, foi registrada à 0h20. Equipes permaneceram no local até 2h50, quando a mãe se atirou. Imagens da Rede Globo mostraram que um bombeiro tentou segurar a mulher, sem sucesso.

A menina, que estava enrolada em um lençol quando caiu sobre o carro, sofreu escoriações leves. A mãe foi socorrida com vida, mas seguiu para o hospital inconsciente, com múltiplas fraturas. Segundo o Hospital das Clínicas, ela está sendo atendida em estado grave.