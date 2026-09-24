‘Mãe Loira do Funk’: condenada por tortura, ex-vereadora do PL é considerada foragida
Veronica Costa foi condenada a 10 anos e 8 meses em regime fechado
A ex-vereadora Veronica Costa (PL), conhecida como Mãe Loira do Funk, é considerada foragida. A situação ocorre após a Justiça do Rio de Janeiro determinar a prisão da empresária, condenada por torturar o ex-marido Márcio Costa, em razão do esgotamento dos recursos — ou seja, o processo passou a transitar em julgado. Na quarta-feira, 23, a Polícia Civil foi à casa de Veronica, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, para cumprir a ordem, mas ela não foi encontrada no local. Até o momento, a ex-vereadora não se entregou à Justiça.
Veronica foi condenada a 5 anos e 10 meses de prisão em 2019. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em fevereiro de 2011, ele foi atraído ao quarto do casal, onde foi amordaçado e vendado, tendo também as mãos amarradas, por Veronica e familiares. Márcio foi mantido em cárcere privado, ameaçado e torturado — de acordo com a denúncia, sua cabeça foi “violentamente” afundada na água do vaso sanitário e na banheira da suíte — por um suposto caso extraconjugal e desvio de dinheiro arrecadado na campanha eleitoral.
Já em 2023, após um recurso do MPRJ, a pena aumentou para 10 anos e 8 meses em regime fechado. Na época, os desembargadores mantiveram a perda do mandato no Legislativo. Bruno Chaves Ribeiro, irmão de Veronica, também recebeu 10 anos e 8 meses, ao passo que Tatiane Chaves Ribeiro, irmã da ex-vereadora; Bruno Marcelo Bahia Marques, marido de Tatiane; e o padrasto, Sebastião de Oliveira Evangelista, foram condenados a 10 anos.
VEJA tenta contato com a defesa de Veronica Costa. O espaço está aberto.