Mãe é presa suspeita de criar quarto para companheiro abusar de filha

Uma mãe foi presa em Tocantinópolis, município no norte do Estado do Tocantins, por suspeita de permitir e colaborar para que o companheiro abusasse sexualmente de sua filha, de 13 anos.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Tocantins, as investigações começaram em maio, depois que a delegacia da região tomou conhecimento que um homem de 33 anos era suspeito de ter posse de uma arma e estuprar reiteradamente da enteada com a conivência da mulher, 40 anos, mãe da vítima.

Segundo a polícia, a mulher, que vive em união estável com o homem há nove anos, afirmou que tinha conhecimento do abuso, que acontecia havia mais de um ano. A mulher revelou que torcia para que a filha e o companheiro “casassem e tivessem filhos” e que tinha feito um quarto para que os dois pudessem “namorar de forma mais tranquila”.

O homem afirmou para os oficiais que estava “namorando” com a enteada. A polícia esclareceu, porém, que a menina não consentia com os atos do padrasto – além disso, qualquer ato sexual com menores de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, segundo o Código Penal brasileiro.

O suspeito foi preso no dia 28 de maio, quando foi feita uma busca na residência do casal, onde foi localizada uma espingarda. A mulher foi presa na última quinta-feira, 28, após um mandado solicitado pela Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente de Tocantinópolis. O casal deve permanecer preso até o término das investigações.