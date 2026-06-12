Mãe e padastro são presos por morte de menino de 2 anos

Policiais da 34ª DP (Bangu) prenderam a mãe e o padrasto de Kaleb Gabriel da Cruz Lisboa, de 2 anos, morto em julho de 2024 na Zona Norte do Rio. Aline Júlia da Cruz Conceição e Matheus Pereira Rufino Isidoro estavam foragidos desde outubro do mesmo ano, quando a Justiça decretou a prisão dos dois no âmbito das investigações sobre a morte da criança.

Na época do caso, o menino foi levado a uma unidade de saúde já sem vida. O casal afirmou que ele teria sofrido uma queda da cama, mas exames realizados pelo Instituto Médico-Legal (IML) apontaram que os ferimentos eram incompatíveis com a versão apresentada. Os laudos indicaram que as lesões foram provocadas por agressões. Na ocasião, Aline e Matheus chegaram a conceder entrevistas negando agressões contra a criança e contestando a condução do atendimento médico prestado ao menino.

De acordo com a Polícia Civil, o paradeiro dos suspeitos foi descoberto durante uma investigação sobre a venda de celulares roubados e furtados em Bangu. Matheus passou a ser citado no inquérito como possível participante do esquema criminoso, o que levou os agentes a aprofundarem as diligências. Com base em informações obtidas pelo setor de inteligência, os policiais localizaram o imóvel onde o casal estava escondido.

Segundo a corporação, os dois se refugiavam em uma área de difícil acesso em Itaguaí, na Baixada Fluminense. Para evitar levantar suspeitas, os agentes se disfarçaram de entregadores e confirmaram a presença dos foragidos antes de realizar a abordagem. Após a prisão, Aline e Matheus foram encaminhados para a delegacia.