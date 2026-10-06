Mãe de Eliza Samudio desabafa ao perder eleições com poucos votos

Sonia Samudio, mãe de Eliza Samudio, saiu derrotada nas urnas no domingo, 4, ao receber 1.165 votos na disputa por uma vaga de deputada estadual pelo Rio de Janeiro. Depois, ela publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 5, para agradecer o apoio recebido e afirmar que pretende seguir atuando pela causa que motivou sua entrada na política.

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“Eu sou Sonia Samudio, mãe de Eliza, mãe de Pedro Gustavo e avó de Bruninho. A eleição acabou e eu quero agradecer a cada voto recebido. Agora a nossa luta, essa não. Eu nunca entrei nessa por uma cadeira. Entrei porque, no Brasil, uma criança desaparece a cada quinze minutos e quase ninguém procura, porque o sistema entende de processo, mas não entende a nossa dor”, disse.

Sonia ganhou projeção nacional após o desaparecimento e assassinato de Eliza Samudio, em 2010. O ex-goleiro Bruno Fernandes foi condenado pela morte da modelo, o corpo dela nunca foi localizado.