Lutador de jiu-jitsu é preso por invadir apartamento e agredir vizinhas na Tijuca

Um lutador de jiu-jitsu foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 5, após agredir duas vizinhas – uma delas idosa – em um condomínio na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Lucas Portela Fontana Gomes deve ser indiciado por tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que ele invadiu um apartamento no terceiro andar e agrediu uma idosa de 66 anos. Uma vizinha ouviu gritos e pedidos de socorro e foi até o imóvel. Ao chegar no andar, encontrou Lucas já na porta no elevador e também foi agredida.

Câmeras de segurança registraram o ataque covarde. Uma sequência de socos, cotoveladas e um “mata-leão” derrubam a mulher. Com a vítima caída, ele bate várias vezes a cabeça dela no chão. Depois deixa o elevador aos gritos. Ele também teria ameaçado de morte os moradores do condomínio.

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Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) e agentes da Guarda Municipal foram chamados. Segundo o registro da ocorrência, Lucas reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um policial. A equipe reagiu e atirou nas pernas dele. O registro aponta que, mesmo feriado, ele tentou fugir, mas foi imobilizado com uma arma de choque.

A Justiça converteu o flagrante em prisão preventiva por tentativa de feminicídio e ele foi encaminhado ao presídio de Benfica. O caso é investigado na 18ª DP (Praça da Bandeira), que já informou que pretende pedir o indiciamento do lutador.