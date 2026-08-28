Lulistas x bolsonaristas: quem lidera mais as disputas aos governos estaduais, segundo pesquisas
Pesquisas publicadas pela Quaest nesta semana indicam vantagem aos candidatos a governador apoiados pelo PL
Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa nacional com margem acirrada sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — 38% a 31% no primeiro turno, segundo a Quaest –, o retrato das eleições estaduais reflete um cenário mais favorável aos candidatos apoiados pelo bolsonarismo do que aos aliados da gestão petista. Os números foram levantados por VEJA a partir de pesquisas Quaest publicadas desde a última segunda-feira, 24.
Conforme as pesquisas mais recentes, em oito estados lidera o candidato a governador apoiado por Flávio Bolsonaro, enquanto os nomes aliados de Lula encabeçam a disputa em apenas quatro unidades da federação (UFs). Há, ainda, seis favoritos que não declaram alinhamento nem ao petista, nem ao senador, e outros seis casos de empate técnico na primeira posição (leia mais abaixo).
Na última rodada de pesquisas, a Quaest publicou levantamentos em 24 das 27 unidades da federação, todos contratados pela Rede Globo e suas afiliadas locais. A sondagem no Pará deve ser divulgada ainda neste final de semana, e não há previsão de resultados para o Piauí e o Ceará.
Confira, a seguir, quem são os candidatos alinhados a Lula ou Flávio Bolsonaro, bem como os independentes e aliados de outros grupos políticos, que lideram as pesquisas para governador em agosto de 2026.
Aliados de Flávio Bolsonaro
- Acre: Alan Rick (Republicanos)
- Distrito Federal: Celina Leão (PP)
- Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (Republicanos)
- Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PP)
- Paraná: Sergio Moro (PL)
- Roraima: Arthur Henrique (PL)
- Santa Catarina: Jorginho Mello (PL)
- São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos)
Aliados de Lula
- Amazonas: Omar Aziz (PSD)
- Paraíba: Lucas Ribeiro (PP)
- Rio de Janeiro: Eduardo Paes (PSD)
- Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)
Nem Lula, nem Flávio Bolsonaro
- Amapá: Antônio Furlan (PSD)
- Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB)
- Goiás: Daniel Vilela (MDB)
- Maranhão: Eduardo Braide (PSD)
- Pernambuco: Raquel Lyra (PSD)
- Tocantins: Dorinha Seabra (União Brasil)
Empate técnico na primeira posição
- Alagoas: Renan Filho (MDB) 42% x 40% João Henrique Caldas (PSDB)
- Bahia: ACM Neto (União Brasil) 39% x 37% Jerônimo Rodrigues (PT)
- Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL) 27% x 23% Otaviano Pivetta (Republicanos)
- Rio Grande do Norte: Alysson Bezerra (União Brasil) 25% x 21% Cadu Xavier (PT) x 19% Álvaro Dias (PL)
- Rio Grande do Sul: Luciano Zucco (PL) 26% x 23% Juliana Brizola (PDT)
- Rondônia: Marcos Rogério (PL) 24% x 21% Adailton Fúria (PSD)