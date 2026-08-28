Lulistas x bolsonaristas: quem lidera mais as disputas aos governos estaduais, segundo pesquisas

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As pesquisas Quaest para as eleições de 2026 indicam um cenário mais promissor para candidatos apoiados pelo bolsonarismo nos governos estaduais. Enquanto Lula lidera a disputa nacional, oito estados têm favoritos alinhados a Flávio Bolsonaro, comparado a apenas quatro com aliados do petista, além de outros com independentes e empates técnicos. A análise incentiva a leitura dos detalhes estaduais.

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Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa nacional com margem acirrada sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — 38% a 31% no primeiro turno, segundo a Quaest –, o retrato das eleições estaduais reflete um cenário mais favorável aos candidatos apoiados pelo bolsonarismo do que aos aliados da gestão petista. Os números foram levantados por VEJA a partir de pesquisas Quaest publicadas desde a última segunda-feira, 24.

Conforme as pesquisas mais recentes, em oito estados lidera o candidato a governador apoiado por Flávio Bolsonaro, enquanto os nomes aliados de Lula encabeçam a disputa em apenas quatro unidades da federação (UFs). Há, ainda, seis favoritos que não declaram alinhamento nem ao petista, nem ao senador, e outros seis casos de empate técnico na primeira posição (leia mais abaixo).

Na última rodada de pesquisas, a Quaest publicou levantamentos em 24 das 27 unidades da federação, todos contratados pela Rede Globo e suas afiliadas locais. A sondagem no Pará deve ser divulgada ainda neste final de semana, e não há previsão de resultados para o Piauí e o Ceará.

Confira, a seguir, quem são os candidatos alinhados a Lula ou Flávio Bolsonaro, bem como os independentes e aliados de outros grupos políticos, que lideram as pesquisas para governador em agosto de 2026.

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Aliados de Flávio Bolsonaro

Acre : Alan Rick (Republicanos)

: Alan Rick (Republicanos) Distrito Federal : Celina Leão (PP)

: Celina Leão (PP) Minas Gerais : Cleitinho Azevedo (Republicanos)

: Cleitinho Azevedo (Republicanos) Mato Grosso do Sul : Eduardo Riedel (PP)

: Eduardo Riedel (PP) Paraná : Sergio Moro (PL)

: Sergio Moro (PL) Roraima : Arthur Henrique (PL)

: Arthur Henrique (PL) Santa Catarina : Jorginho Mello (PL)

: Jorginho Mello (PL) São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Aliados de Lula

Amazonas : Omar Aziz (PSD)

: Omar Aziz (PSD) Paraíba : Lucas Ribeiro (PP)

: Lucas Ribeiro (PP) Rio de Janeiro : Eduardo Paes (PSD)

: Eduardo Paes (PSD) Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Nem Lula, nem Flávio Bolsonaro

Amapá : Antônio Furlan (PSD)

: Antônio Furlan (PSD) Espírito Santo : Ricardo Ferraço (MDB)

: Ricardo Ferraço (MDB) Goiás : Daniel Vilela (MDB)

: Daniel Vilela (MDB) Maranhão : Eduardo Braide (PSD)

: Eduardo Braide (PSD) Pernambuco : Raquel Lyra (PSD)

: Raquel Lyra (PSD) Tocantins: Dorinha Seabra (União Brasil)

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Empate técnico na primeira posição

Alagoas : Renan Filho (MDB) 42% x 40% João Henrique Caldas (PSDB)

: Renan Filho (MDB) 42% x 40% João Henrique Caldas (PSDB) Bahia : ACM Neto (União Brasil) 39% x 37% Jerônimo Rodrigues (PT)

: ACM Neto (União Brasil) 39% x 37% Jerônimo Rodrigues (PT) Mato Grosso : Wellington Fagundes (PL) 27% x 23% Otaviano Pivetta (Republicanos)

: Wellington Fagundes (PL) 27% x 23% Otaviano Pivetta (Republicanos) Rio Grande do Norte : Alysson Bezerra (União Brasil) 25% x 21% Cadu Xavier (PT) x 19% Álvaro Dias (PL)

: Alysson Bezerra (União Brasil) 25% x 21% Cadu Xavier (PT) x 19% Álvaro Dias (PL) Rio Grande do Sul : Luciano Zucco (PL) 26% x 23% Juliana Brizola (PDT)

: Luciano Zucco (PL) 26% x 23% Juliana Brizola (PDT) Rondônia: Marcos Rogério (PL) 24% x 21% Adailton Fúria (PSD)