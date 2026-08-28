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Lulistas x bolsonaristas: quem lidera mais as disputas aos governos estaduais, segundo pesquisas

Pesquisas publicadas pela Quaest nesta semana indicam vantagem aos candidatos a governador apoiados pelo PL

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 12h47 | Atualizado em 28 ago 2026, 15h45
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a disputa nacional com margem acirrada sobre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) — 38% a 31% no primeiro turno, segundo a Quaest –, o retrato das eleições estaduais reflete um cenário mais favorável aos candidatos apoiados pelo bolsonarismo do que aos aliados da gestão petista. Os números foram levantados por VEJA a partir de pesquisas Quaest publicadas desde a última segunda-feira, 24.

Conforme as pesquisas mais recentes, em oito estados lidera o candidato a governador apoiado por Flávio Bolsonaro, enquanto os nomes aliados de Lula encabeçam a disputa em apenas quatro unidades da federação (UFs). Há, ainda, seis favoritos que não declaram alinhamento nem ao petista, nem ao senador, e outros seis casos de empate técnico na primeira posição (leia mais abaixo).

Na última rodada de pesquisas, a Quaest publicou levantamentos em 24 das 27 unidades da federação, todos contratados pela Rede Globo e suas afiliadas locais. A sondagem no Pará deve ser divulgada ainda neste final de semana, e não há previsão de resultados para o Piauí e o Ceará.

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Confira, a seguir, quem são os candidatos alinhados a Lula ou Flávio Bolsonaro, bem como os independentes e aliados de outros grupos políticos, que lideram as pesquisas para governador em agosto de 2026.

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Aliados de Flávio Bolsonaro

  • Acre: Alan Rick (Republicanos)
  • Distrito Federal: Celina Leão (PP)
  • Minas Gerais: Cleitinho Azevedo (Republicanos)
  • Mato Grosso do Sul: Eduardo Riedel (PP)
  • Paraná: Sergio Moro (PL)
  • Roraima: Arthur Henrique (PL)
  • Santa Catarina: Jorginho Mello (PL)
  • São Paulo: Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Aliados de Lula

  • Amazonas: Omar Aziz (PSD)
  • Paraíba: Lucas Ribeiro (PP)
  • Rio de Janeiro: Eduardo Paes (PSD)
  • Sergipe: Fábio Mitidieri (PSD)
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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Nem Lula, nem Flávio Bolsonaro

  • Amapá: Antônio Furlan (PSD)
  • Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB)
  • Goiás: Daniel Vilela (MDB)
  • Maranhão: Eduardo Braide (PSD)
  • Pernambuco: Raquel Lyra (PSD)
  • Tocantins: Dorinha Seabra (União Brasil)
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Empate técnico na primeira posição

  • Alagoas: Renan Filho (MDB) 42% x 40% João Henrique Caldas (PSDB)
  • Bahia: ACM Neto (União Brasil) 39% x 37% Jerônimo Rodrigues (PT)
  • Mato Grosso: Wellington Fagundes (PL) 27% x 23% Otaviano Pivetta (Republicanos)
  • Rio Grande do Norte: Alysson Bezerra (União Brasil) 25% x 21% Cadu Xavier (PT) x 19% Álvaro Dias (PL)
  • Rio Grande do Sul: Luciano Zucco (PL) 26% x 23% Juliana Brizola (PDT)
  • Rondônia: Marcos Rogério (PL) 24% x 21% Adailton Fúria (PSD)
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