Lula x Flávio: o que cinco institutos disseram em suas últimas pesquisas

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 49,06% 811.907 VOTOS
PT - 13 Lula 42,29% 699.865 VOTOS
Presidente
1,42%
PSTU - 16 Cyro Garcia 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Garotinho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,00%
PT - 13 Fernando Haddad 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,00%
PT - 13 Patrus Ananias 0,00% 0 VOTOS
PDT - 12 Alexandre Kalil 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,00%
PRD - 25 Delcidio Amaral 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Lucien Rezende 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MS
0,00%
PP - 11 Mailza Assis 52,88% 9.005 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 31,31% 5.332 VOTOS
GOVERNADOR - AC
4,45%
MDB - 15 Renan Filho 60,68% 125 VOTOS
PSDB - 45 Jhc 38,83% 80 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,01%
PSD - 55 Dr. Furlan 55,91% 2.384 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 44,07% 1.879 VOTOS
GOVERNADOR - AP
1,46%
PSD - 55 Omar Aziz 38,19% 24.468 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 27,88% 17.863 VOTOS
GOVERNADOR - AM
3,51%
PCO - 29 Maria Bona 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - BA
0,00%
PSDB - 45 Ciro Gomes 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - CE
0,00%
PCO - 29 Expedito Mendonça 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Kiko Caputo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
0,00%
MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Helder Salomão 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
0,00%
PT - 13 Luis Cesar Bueno 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Marconi Perillo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - GO
0,00%
PCO - 29 Dimas Cassimiro 0,00% 0 VOTOS
PRTB - 28 Roberto Rocha 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MA
0,00%
PL - 22 Wellington Fagundes 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MT
0,00%
PODE - 20 Dr. Daniel 50,83% 76.974 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 44,84% 67.902 VOTOS
GOVERNADOR - PA
3,53%
MDB - 15 Cícero Lucena 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PB
0,00%
MOBILIZA - 33 Doutor Alexandre Salomão 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Sergio Moro 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PR
0,00%
PSTU - 16 Guilherme Fonseca 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Ivan Moraes 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,00%
PCO - 29 Lourdes Melo 0,00% 0 VOTOS
DC - 27 Professor Jurity 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PI
0,00%
PSTU - 16 Dário Barbosa 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 álvaro Dias 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
0,00%
PL - 22 Zucco 66,21% 20.810 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 24,56% 7.718 VOTOS
GOVERNADOR - RS
0,52%
PL - 22 Marcos Rogério 48,40% 23.231 VOTOS
UNIÃO - 44 Hildon Chaves 30,95% 14.856 VOTOS
GOVERNADOR - RO
4,85%
PL - 22 Arthur Henrique 53,19% 2.070 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 45,76% 1.781 VOTOS
GOVERNADOR - RR
1,65%
PL - 22 Jorginho Mello 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SC
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 46,21% 25.065 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 42,70% 23.159 VOTOS
GOVERNADOR - TO
6,57%
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Brasil

Lula x Flávio: o que cinco institutos disseram em suas últimas pesquisas

Quaest, Datafolha, AtlasIntel, Real Time Big Data e BTG/Nexus registraram o cenário antes do primeiro turno

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 16h56 | Atualizado em 4 out 2026, 16h57
Lula e Flávio Bolsonaro
Lula e Flávio Bolsonaro votam em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente (Maira Erlich/Bloomberg via Getty Images e Mauro Pimentel / AFP/VEJA)
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Lula x Flávio: o que cinco institutos disseram em suas últimas pesquisas Priorize VEJA no Google

Nas vésperas do primeiro turno das eleições de 2026, cinco dos principais institutos de pesquisa chegaram à reta final com retratos diferentes, mas relativamente próximos, da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Quaest, Datafolha e AtlasIntel divulgaram seus últimos levantamentos no sábado, 3 de outubro. O Real Time Big Data havia apresentado sua pesquisa na quinta-feira, 1º, enquanto o BTG/Nexus divulgou a última rodada na segunda-feira, 28 de setembro.

No primeiro turno, Lula apareceu numericamente à frente de Flávio nos cinco levantamentos. A distância, porém, variou de apenas um ponto, no caso da Quaest, a 5 pontos, no BTG/Nexus. Já nas simulações de segundo turno, os resultados mostraram uma disputa mais apertada: três institutos colocaram Lula numericamente à frente, um apontou Flávio na dianteira e outro registrou praticamente empate absoluto.

O que disse cada instituto no primeiro turno?

A Quaest, em pesquisa divulgada em 3 de outubro, colocou Lula com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio. O levantamento, realizado nos dias 2 e 3 de outubro, ouviu 3.702 eleitores e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

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O Datafolha, também divulgado em 3 de outubro, registrou 45% para Lula e 42% para Flávio nos votos válidos. Ronaldo Caiado apareceu com 4%, Renan Santos e Augusto Cury com 3% cada, e Romeu Zema com 1%. Foram entrevistados 4.006 eleitores no dia 3, com margem de erro de dois pontos.

A AtlasIntel, divulgada em 3 de outubro, apresentou a maior vantagem de Lula no primeiro turno. Nos votos válidos, o presidente tinha 47%, contra 44,1% de Flávio, uma diferença de 2,9 pontos. A margem de erro era de apenas um ponto percentual. Renan Santos apareceu com 4,6%, Augusto Cury com 2,1% e Ronaldo Caiado com 1,4%.

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O Real Time Big Data, divulgado em 1º de outubro, apontou Lula com 43% e Flávio com 39%. Renan Santos tinha 4%, Augusto Cury e Ronaldo Caiado, 3% cada, e Zema, 1%. Nesse levantamento, os percentuais apresentados são de intenções de voto, com 3% de brancos e nulos e 3% de indecisos.

Por fim, o BTG/Nexus, divulgado em 28 de setembro, registrou 42% para Lula e 37% para Flávio. Augusto Cury e Ronaldo Caiado apareciam com 5% cada, e Renan Santos com 4%. Brancos, nulos e nenhum candidato somavam 3%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

É importante observar que os levantamentos não apresentam o primeiro turno exatamente da mesma maneira. Quaest, Datafolha e AtlasIntel destacam os votos válidos, enquanto Real Time Big Data e BTG/Nexus apresentam as intenções de voto no cenário estimulado, incluindo brancos, nulos e indecisos. Por isso, os números não devem ser tratados como uma tabela perfeitamente comparável.

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Como ficou o segundo turno entre Lula e Flávio?

No cenário de segundo turno, a Quaest, divulgada em 3 de outubro, mostrou Flávio com 44% e Lula com 42%. O resultado representou uma inversão numérica em relação à rodada anterior, quando os dois apareciam com 42%. Como a margem de erro era de dois pontos, a diferença estava dentro do empate técnico.

No Datafolha, também divulgado em 3 de outubro, Lula apareceu com 47% e Flávio com 46%. A diferença de um ponto, portanto, também estava dentro da margem de erro de dois pontos.

A AtlasIntel, divulgada em 3 de outubro, apresentou o cenário mais equilibrado de todos. Lula registrou 47,6%, contra 47,4% de Flávio. A diferença de apenas 0,2 ponto estava muito abaixo da margem de erro de um ponto, caracterizando empate técnico.

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O Real Time Big Data, divulgado em 1º de outubro, foi o único dos cinco levantamentos a colocar Flávio numericamente à frente no segundo turno. O senador apareceu com 46%, contra 45% de Lula. Com margem de erro de dois pontos, os dois também estavam tecnicamente empatados.

Já o BTG/Nexus, divulgado em 28 de setembro, registrou 46% para Lula e 44% para Flávio. A diferença de dois pontos estava dentro da margem de erro do levantamento, também de dois pontos.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que os cinco levantamentos mostram em conjunto?

 

O retrato final das pesquisas é de uma eleição presidencial concentrada em Lula e Flávio no primeiro turno, com o presidente aparecendo numericamente à frente nos cinco levantamentos citados. A amplitude dessa vantagem, porém, varia conforme o instituto e a forma de apresentação dos resultados.

No segundo turno, a fotografia é ainda mais apertada. Quaest e Real Time Big Data colocaram Flávio numericamente à frente; Datafolha e BTG/Nexus registraram Lula na dianteira; e a AtlasIntel apontou uma diferença de apenas 0,2 ponto entre os dois. Em todos esses cenários, as diferenças ficaram dentro das respectivas margens de erro.

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Assim, os cinco últimos levantamentos não produziram um resultado uniforme para o segundo turno. O ponto comum foi outro: uma disputa muito apertada entre Lula e Flávio, sem vantagem estatisticamente consolidada de nenhum dos dois nas simulações de segundo turno.

Quando cada pesquisa foi divulgada?

A BTG/Nexus foi a primeira das cinco, com divulgação em 28 de setembro. O Real Time Big Data publicou seu levantamento em 1º de outubro. Já Quaest, Datafolha e AtlasIntel divulgaram suas últimas pesquisas em 3 de outubro, véspera do primeiro turno.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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AtlasIntel
BTG/Nexus
Datafolha
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