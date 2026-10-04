Lula x Flávio: o que cinco institutos disseram em suas últimas pesquisas

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As vésperas do primeiro turno de 2026, as últimas pesquisas de cinco institutos (Quaest, Datafolha, AtlasIntel, Real Time Big Data e BTG/Nexus) mostraram cenários variados. Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, mas a disputa no segundo turno se mantém em empate técnico, sem vantagem consolidada para nenhum dos dois.

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Nas vésperas do primeiro turno das eleições de 2026, cinco dos principais institutos de pesquisa chegaram à reta final com retratos diferentes, mas relativamente próximos, da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Quaest, Datafolha e AtlasIntel divulgaram seus últimos levantamentos no sábado, 3 de outubro. O Real Time Big Data havia apresentado sua pesquisa na quinta-feira, 1º, enquanto o BTG/Nexus divulgou a última rodada na segunda-feira, 28 de setembro.

No primeiro turno, Lula apareceu numericamente à frente de Flávio nos cinco levantamentos. A distância, porém, variou de apenas um ponto, no caso da Quaest, a 5 pontos, no BTG/Nexus. Já nas simulações de segundo turno, os resultados mostraram uma disputa mais apertada: três institutos colocaram Lula numericamente à frente, um apontou Flávio na dianteira e outro registrou praticamente empate absoluto.

O que disse cada instituto no primeiro turno?

A Quaest, em pesquisa divulgada em 3 de outubro, colocou Lula com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio. O levantamento, realizado nos dias 2 e 3 de outubro, ouviu 3.702 eleitores e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

O Datafolha, também divulgado em 3 de outubro, registrou 45% para Lula e 42% para Flávio nos votos válidos. Ronaldo Caiado apareceu com 4%, Renan Santos e Augusto Cury com 3% cada, e Romeu Zema com 1%. Foram entrevistados 4.006 eleitores no dia 3, com margem de erro de dois pontos.

A AtlasIntel, divulgada em 3 de outubro, apresentou a maior vantagem de Lula no primeiro turno. Nos votos válidos, o presidente tinha 47%, contra 44,1% de Flávio, uma diferença de 2,9 pontos. A margem de erro era de apenas um ponto percentual. Renan Santos apareceu com 4,6%, Augusto Cury com 2,1% e Ronaldo Caiado com 1,4%.

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O Real Time Big Data, divulgado em 1º de outubro, apontou Lula com 43% e Flávio com 39%. Renan Santos tinha 4%, Augusto Cury e Ronaldo Caiado, 3% cada, e Zema, 1%. Nesse levantamento, os percentuais apresentados são de intenções de voto, com 3% de brancos e nulos e 3% de indecisos.

Por fim, o BTG/Nexus, divulgado em 28 de setembro, registrou 42% para Lula e 37% para Flávio. Augusto Cury e Ronaldo Caiado apareciam com 5% cada, e Renan Santos com 4%. Brancos, nulos e nenhum candidato somavam 3%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

É importante observar que os levantamentos não apresentam o primeiro turno exatamente da mesma maneira. Quaest, Datafolha e AtlasIntel destacam os votos válidos, enquanto Real Time Big Data e BTG/Nexus apresentam as intenções de voto no cenário estimulado, incluindo brancos, nulos e indecisos. Por isso, os números não devem ser tratados como uma tabela perfeitamente comparável.

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Como ficou o segundo turno entre Lula e Flávio?

No cenário de segundo turno, a Quaest, divulgada em 3 de outubro, mostrou Flávio com 44% e Lula com 42%. O resultado representou uma inversão numérica em relação à rodada anterior, quando os dois apareciam com 42%. Como a margem de erro era de dois pontos, a diferença estava dentro do empate técnico.

No Datafolha, também divulgado em 3 de outubro, Lula apareceu com 47% e Flávio com 46%. A diferença de um ponto, portanto, também estava dentro da margem de erro de dois pontos.

A AtlasIntel, divulgada em 3 de outubro, apresentou o cenário mais equilibrado de todos. Lula registrou 47,6%, contra 47,4% de Flávio. A diferença de apenas 0,2 ponto estava muito abaixo da margem de erro de um ponto, caracterizando empate técnico.

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O Real Time Big Data, divulgado em 1º de outubro, foi o único dos cinco levantamentos a colocar Flávio numericamente à frente no segundo turno. O senador apareceu com 46%, contra 45% de Lula. Com margem de erro de dois pontos, os dois também estavam tecnicamente empatados.

Já o BTG/Nexus, divulgado em 28 de setembro, registrou 46% para Lula e 44% para Flávio. A diferença de dois pontos estava dentro da margem de erro do levantamento, também de dois pontos.

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O que os cinco levantamentos mostram em conjunto?

O retrato final das pesquisas é de uma eleição presidencial concentrada em Lula e Flávio no primeiro turno, com o presidente aparecendo numericamente à frente nos cinco levantamentos citados. A amplitude dessa vantagem, porém, varia conforme o instituto e a forma de apresentação dos resultados.

No segundo turno, a fotografia é ainda mais apertada. Quaest e Real Time Big Data colocaram Flávio numericamente à frente; Datafolha e BTG/Nexus registraram Lula na dianteira; e a AtlasIntel apontou uma diferença de apenas 0,2 ponto entre os dois. Em todos esses cenários, as diferenças ficaram dentro das respectivas margens de erro.

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Assim, os cinco últimos levantamentos não produziram um resultado uniforme para o segundo turno. O ponto comum foi outro: uma disputa muito apertada entre Lula e Flávio, sem vantagem estatisticamente consolidada de nenhum dos dois nas simulações de segundo turno.

Quando cada pesquisa foi divulgada?

A BTG/Nexus foi a primeira das cinco, com divulgação em 28 de setembro. O Real Time Big Data publicou seu levantamento em 1º de outubro. Já Quaest, Datafolha e AtlasIntel divulgaram suas últimas pesquisas em 3 de outubro, véspera do primeiro turno.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.