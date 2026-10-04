Lula x Flávio: o que cinco institutos disseram em suas últimas pesquisas
Quaest, Datafolha, AtlasIntel, Real Time Big Data e BTG/Nexus registraram o cenário antes do primeiro turno
Nas vésperas do primeiro turno das eleições de 2026, cinco dos principais institutos de pesquisa chegaram à reta final com retratos diferentes, mas relativamente próximos, da disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro. Quaest, Datafolha e AtlasIntel divulgaram seus últimos levantamentos no sábado, 3 de outubro. O Real Time Big Data havia apresentado sua pesquisa na quinta-feira, 1º, enquanto o BTG/Nexus divulgou a última rodada na segunda-feira, 28 de setembro.
No primeiro turno, Lula apareceu numericamente à frente de Flávio nos cinco levantamentos. A distância, porém, variou de apenas um ponto, no caso da Quaest, a 5 pontos, no BTG/Nexus. Já nas simulações de segundo turno, os resultados mostraram uma disputa mais apertada: três institutos colocaram Lula numericamente à frente, um apontou Flávio na dianteira e outro registrou praticamente empate absoluto.
O que disse cada instituto no primeiro turno?
A Quaest, em pesquisa divulgada em 3 de outubro, colocou Lula com 46% dos votos válidos, contra 45% de Flávio. O levantamento, realizado nos dias 2 e 3 de outubro, ouviu 3.702 eleitores e tem margem de erro de dois pontos percentuais.
O Datafolha, também divulgado em 3 de outubro, registrou 45% para Lula e 42% para Flávio nos votos válidos. Ronaldo Caiado apareceu com 4%, Renan Santos e Augusto Cury com 3% cada, e Romeu Zema com 1%. Foram entrevistados 4.006 eleitores no dia 3, com margem de erro de dois pontos.
A AtlasIntel, divulgada em 3 de outubro, apresentou a maior vantagem de Lula no primeiro turno. Nos votos válidos, o presidente tinha 47%, contra 44,1% de Flávio, uma diferença de 2,9 pontos. A margem de erro era de apenas um ponto percentual. Renan Santos apareceu com 4,6%, Augusto Cury com 2,1% e Ronaldo Caiado com 1,4%.
O Real Time Big Data, divulgado em 1º de outubro, apontou Lula com 43% e Flávio com 39%. Renan Santos tinha 4%, Augusto Cury e Ronaldo Caiado, 3% cada, e Zema, 1%. Nesse levantamento, os percentuais apresentados são de intenções de voto, com 3% de brancos e nulos e 3% de indecisos.
Por fim, o BTG/Nexus, divulgado em 28 de setembro, registrou 42% para Lula e 37% para Flávio. Augusto Cury e Ronaldo Caiado apareciam com 5% cada, e Renan Santos com 4%. Brancos, nulos e nenhum candidato somavam 3%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.
É importante observar que os levantamentos não apresentam o primeiro turno exatamente da mesma maneira. Quaest, Datafolha e AtlasIntel destacam os votos válidos, enquanto Real Time Big Data e BTG/Nexus apresentam as intenções de voto no cenário estimulado, incluindo brancos, nulos e indecisos. Por isso, os números não devem ser tratados como uma tabela perfeitamente comparável.
Como ficou o segundo turno entre Lula e Flávio?
No cenário de segundo turno, a Quaest, divulgada em 3 de outubro, mostrou Flávio com 44% e Lula com 42%. O resultado representou uma inversão numérica em relação à rodada anterior, quando os dois apareciam com 42%. Como a margem de erro era de dois pontos, a diferença estava dentro do empate técnico.
No Datafolha, também divulgado em 3 de outubro, Lula apareceu com 47% e Flávio com 46%. A diferença de um ponto, portanto, também estava dentro da margem de erro de dois pontos.
A AtlasIntel, divulgada em 3 de outubro, apresentou o cenário mais equilibrado de todos. Lula registrou 47,6%, contra 47,4% de Flávio. A diferença de apenas 0,2 ponto estava muito abaixo da margem de erro de um ponto, caracterizando empate técnico.
O Real Time Big Data, divulgado em 1º de outubro, foi o único dos cinco levantamentos a colocar Flávio numericamente à frente no segundo turno. O senador apareceu com 46%, contra 45% de Lula. Com margem de erro de dois pontos, os dois também estavam tecnicamente empatados.
Já o BTG/Nexus, divulgado em 28 de setembro, registrou 46% para Lula e 44% para Flávio. A diferença de dois pontos estava dentro da margem de erro do levantamento, também de dois pontos.
O que os cinco levantamentos mostram em conjunto?
O retrato final das pesquisas é de uma eleição presidencial concentrada em Lula e Flávio no primeiro turno, com o presidente aparecendo numericamente à frente nos cinco levantamentos citados. A amplitude dessa vantagem, porém, varia conforme o instituto e a forma de apresentação dos resultados.
No segundo turno, a fotografia é ainda mais apertada. Quaest e Real Time Big Data colocaram Flávio numericamente à frente; Datafolha e BTG/Nexus registraram Lula na dianteira; e a AtlasIntel apontou uma diferença de apenas 0,2 ponto entre os dois. Em todos esses cenários, as diferenças ficaram dentro das respectivas margens de erro.
Assim, os cinco últimos levantamentos não produziram um resultado uniforme para o segundo turno. O ponto comum foi outro: uma disputa muito apertada entre Lula e Flávio, sem vantagem estatisticamente consolidada de nenhum dos dois nas simulações de segundo turno.
Quando cada pesquisa foi divulgada?
A BTG/Nexus foi a primeira das cinco, com divulgação em 28 de setembro. O Real Time Big Data publicou seu levantamento em 1º de outubro. Já Quaest, Datafolha e AtlasIntel divulgaram suas últimas pesquisas em 3 de outubro, véspera do primeiro turno.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.