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Brasil

Lula vence eleição no 1º turno em seu estado natal, diz pesquisa Real Time Big Data

Presidente lidera com 35 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre o eleitorado de Pernambuco, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 09h04 | Atualizado em 11 jun 2026, 09h41
Lula, sorrindo e com barba grisalha, veste camisa social branca e jaqueta laranja com bandeira do Brasil e PRESIDENTE LULA no peito, braço direito erguido. Ao fundo, uma refinaria e um telão com imagem de uma mulher de uniforme laranja
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição em 2026, durante cerimônia de retomada de obras em refinaria de petróleo em Ipojuca (PE) (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil)
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Lula vence eleição no 1º turno em seu estado natal, diz pesquisa Real Time Big Data Priorize VEJA no Google

Em Pernambuco, estado natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva onde vivem 7,2 milhões de eleitores, a eleição presidencial de 2026 pode ser decidida já no primeiro turno. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quinta-feira, 11.

Segundo a pesquisa, Lula lidera com 57% das intenções de voto pernambucanas contra 22% de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No limite da margem de erro, a vantagem do presidente sobre o senador varia de 31 a 35 pontos percentuais (pp) no primeiro turno.

Os outros principais presidenciáveis da oposição têm, somados, 12% das intenções de voto no estado. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ativista Renan Santos (Missão) aparecem com 4% do eleitorado, cada um, enquanto os ex-governadores mineiros Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) empatam em 2%.

Siga

Presidente — 1º turno (cenário único)

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  • Lula (PT): 57%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 22%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 4%
  • Renan Santos (Missão): 4%
  • Aécio Neves (PSDB): 2%
  • Romeu Zema (Novo): 2%
  • Joaquim Barbosa (DC): 2%
  • Augusto Cury (Avante): 1%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 2%
  • Não sabe/não respondeu: 2%

Em eventual segundo turno, o petista mantém o favoritismo entre o eleitorado pernambucano, mas com margem ligeiramente mais acirrada. Na simulação de confronto direto, Lula tem 60% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro pontua 34%.

Presidente — 2º turno (cenário único)

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  • Lula (PT): 60%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 34%
  • Nulo/branco: 3%
  • Não sabe/não respondeu: 3%

Flávio e Aécio são os mais rejeitados em Pernambuco

Ainda conforme o levantamento publicado hoje, o ranking de rejeição eleitoral em Pernambuco é encabeçado por Flávio Bolsonaro, com 54%, e Aécio Neves, estreante nas pesquisas em junho, com 40%. Lula aparece em seguida, sendo considerado opção inviável por 32% dos eleitores em seu estado de nascença.

Rejeição eleitoral

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  • Flávio Bolsonaro (PL): 54%
  • Aécio Neves (PSDB): 40%
  • Lula (PT): 32%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 28%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 25%
  • Joaquim Barbosa (DC): 22%
  • Romeu Zema (Novo): 17%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 17%
  • Renan Santos (Missão): 17%
  • Hertz Dias (PSTU): 15%
  • Edmilson Costa (PCB): 15%
  • Samara Martins (UP): 14%
  • Augusto Cury (Avante): 14%
  • Poderia Votar em Todos: 4%
  • Não sabe/não respondeu: 3%

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Pernambuco entre os dias 9 e 10 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02795/2026.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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Eleições 2026
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