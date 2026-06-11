Lula vence eleição no 1º turno em seu estado natal, diz pesquisa Real Time Big Data
Presidente lidera com 35 pontos de vantagem sobre Flávio Bolsonaro entre o eleitorado de Pernambuco, segundo levantamento publicado nesta quinta-feira
Em Pernambuco, estado natal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva onde vivem 7,2 milhões de eleitores, a eleição presidencial de 2026 pode ser decidida já no primeiro turno. A nova pesquisa Real Time Big Data foi divulgada nesta quinta-feira, 11.
Segundo a pesquisa, Lula lidera com 57% das intenções de voto pernambucanas contra 22% de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No limite da margem de erro, a vantagem do presidente sobre o senador varia de 31 a 35 pontos percentuais (pp) no primeiro turno.
Os outros principais presidenciáveis da oposição têm, somados, 12% das intenções de voto no estado. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e o ativista Renan Santos (Missão) aparecem com 4% do eleitorado, cada um, enquanto os ex-governadores mineiros Romeu Zema (Novo) e Aécio Neves (PSDB) empatam em 2%.
Presidente — 1º turno (cenário único)
- Lula (PT): 57%
- Flávio Bolsonaro (PL): 22%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Aécio Neves (PSDB): 2%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Joaquim Barbosa (DC): 2%
- Augusto Cury (Avante): 1%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 2%
- Não sabe/não respondeu: 2%
Em eventual segundo turno, o petista mantém o favoritismo entre o eleitorado pernambucano, mas com margem ligeiramente mais acirrada. Na simulação de confronto direto, Lula tem 60% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro pontua 34%.
Presidente — 2º turno (cenário único)
- Lula (PT): 60%
- Flávio Bolsonaro (PL): 34%
- Nulo/branco: 3%
- Não sabe/não respondeu: 3%
Flávio e Aécio são os mais rejeitados em Pernambuco
Ainda conforme o levantamento publicado hoje, o ranking de rejeição eleitoral em Pernambuco é encabeçado por Flávio Bolsonaro, com 54%, e Aécio Neves, estreante nas pesquisas em junho, com 40%. Lula aparece em seguida, sendo considerado opção inviável por 32% dos eleitores em seu estado de nascença.
Rejeição eleitoral
- Flávio Bolsonaro (PL): 54%
- Aécio Neves (PSDB): 40%
- Lula (PT): 32%
- Cabo Daciolo (Mobiliza): 28%
- Ronaldo Caiado (PSD): 25%
- Joaquim Barbosa (DC): 22%
- Romeu Zema (Novo): 17%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 17%
- Renan Santos (Missão): 17%
- Hertz Dias (PSTU): 15%
- Edmilson Costa (PCB): 15%
- Samara Martins (UP): 14%
- Augusto Cury (Avante): 14%
- Poderia Votar em Todos: 4%
- Não sabe/não respondeu: 3%
A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Pernambuco entre os dias 9 e 10 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-02795/2026.