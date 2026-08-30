Lula vai usar desfile de 7 de setembro para divulgar pautas sociais

O presidente Lula vai usar o tradicional desfile de 7 de setembro para defender causas estratégicas em debate na atual campanha eleitoral.

Além das tradicionais alas de militares das Forças Armadas e de blindados, o desfile terá espaço para mensagens que reforçam o combate ao feminicídio no país e a importância da vacinação para a saúde dos brasileiros — em tempo de negacionismo crescente sobre os imunizantes.

O governo petista também vai aproveitar o desfile para festejar a proximidade da Copa do Mundo feminina da Fifa no Brasil. O torneio de futebol vai ocorrer no próximo ano.