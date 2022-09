‘Lula vai recuperar a tragédia de Bolsonaro na educação’, diz Mercadante

O ex-ministro da Educação Aloizio Mercadante (PT) criticou os resultados do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira) divulgados nesta sexta-feira, 16, pelo governo federal, e defendeu que a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantirá a recuperação do nível de ensino no país.

“É fato que a pandemia prejudicou a oferta e a qualidade educacional de maneira global. Entretanto, no Brasil, foi potencializada por um governo negacionista, que atuou de forma deliberada para atrasar a vacinação e que boicotou as medidas de distanciamento social”, diz o petista.

O Ideb foi criado em 2007, durante o primeiro mandato de Lula, e é uma espécie de termômetro usado para avaliar a qualidade do ensino público e privado no país – ele oferece subsídios, por exemplo, para o repasse de verbas a estados e municípios e para a elaboração de políticas públicas voltadas à educação.

Embora não tenha havido uma flutuação muito grande em relação à última avaliação do índice, realizada em 2019, os resultados mostram que a pontuação aferida piorou.

Nos anos iniciais do ensino fundamental, que vão da primeira à quarta série (ou segundo ao quinto ano) – etapa em que acontece o processo de alfabetização –, a nota do Ideb nacional foi de 5,8 pontos, ante 5,9 em 2019, antes da pandemia. Da quinta à oitava série (ou do sexto ao nono ano), a variação também foi pequena e teve uma leve melhora – de 4,9 para 5,1. Já no ensino médio, o Ideb permaneceu em 4,2.

Apenas em relação aos dados de alfabetização, esta edição aponta que a porcentagem de crianças do segundo ano do ensino fundamental que ainda não sabem ler nem escrever – nem mesmo palavras isoladas – mais do que dobrou desde 2019. “Os dados são aterradores e apontam para uma redução do aprendizado em todos os níveis dessa etapa de ensino”, diz Mercadante.

“O Ministério da Educação de Bolsonaro se ausentou completamente do papel de coordenador da educação, prejudicando a reabertura das instituições de ensino e a garantia do direito à educação. Foram praticamente dois anos de afastamento do ambiente pedagógico, em que as redes de ensino e os alunos foram largados à própria sorte, sem sequer um plano de estudos ou acesso à educação remota”, completa.

Na divulgação de dados desta sexta-feira, o atual ministro da Educação, Victor Godoy, atentou para o reflexo que o impacto da Covid-19 teve sobre o sistema de ensino e recomendou “cautela” para a leitura dos dados. Godoy declarou, ainda, que a pasta se antecipou a possíveis efeitos de distorção dos resultados, realizando articulações junto ao Congresso para garantir coerência nos índices que serão utilizados, agora, para o repasse financeiro a estados e municípios.

Continua após a publicidade