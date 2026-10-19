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Brasil

Lula vai ao Nordeste e Flávio ao Norte, em abertura da última semana antes do 2º turno

Candidatos apostam no contato com o eleitorado para virar votos antes da votação o próximo domingo

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 06h01 | Atualizado em 19 out 2026, 13h25
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Charles Vieira; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Lula vai ao Nordeste e Flávio ao Norte, em abertura da última semana antes do 2º turno Priorize VEJA no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) vão ao Nordeste e ao Norte na abertura da última semana de campanha antes do segundo turno. Com viagens ao Pará e ao Amazonas, o candidato do PL busca conquistar eleitores em estados onde foi superado pelo adversário. O petista já tem uma agenda confirmada no Maranhão. Ambos apostam no contato com o eleitorado para virar votos antes da votação o próximo domingo.

Flávio estará em Manaus nesta segunda-feira, onde participará do “Bloquinho 22”, às 19h, na Ponta Negra. O evento reunirá a candidata ao governo amazonense Professora Maria do Carmo (PL), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o vereador paulistano Lucas Pavanato (PL). O roteiro pelo Norte também prevê uma passagem por Marabá, no Pará.

Os dois estados representam oportunidades para o senador reduzir a vantagem petista. No primeiro turno, Lula recebeu 48,23% dos votos válidos no Amazonas, contra 45% de Flávio. No Pará, o presidente teve 49,91%, enquanto o adversário alcançou 44,50%.

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Lula, por sua vez, estará em São Luís nesta terça. A passagem pelo Maranhão integra a mobilização do presidente para ampliar sua votação na reta final da disputa.

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Os adversários terão agendas na capital maranhense em dias consecutivos. Na quarta, será a vez de Flávio participar de um ato com concentração marcada para as 18h, na Praça Maria Aragão. O percurso anunciado passa pela Avenida Beira-Mar e pelo Palácio dos Leões, com encerramento na Praça João Lisboa. Nikolas Ferreira e o deputado federal André Fernandes (PL-CE) também são esperados.

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Para o sábado, véspera da votação, estão previstas uma passagem de Flávio por Belo Horizonte e a volta ao Rio de Janeiro para encerrar a campanha.

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