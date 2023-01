Lula troca guarda do Planalto e exonera militar ligado a Bolsonaro

Após demitir neste sábado, 21, o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, Lula exonerou do cargo ao menos três outros militares, sendo dois ligados diretamente à Presidência. Além deles, também foi dispensado o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e que foi indicado em maio para chefiar o 1º Batalhão de Ações e Comandos, em Goiânia.

Foram afastados, junto com Arruda, o general Gustavo Henrique Dutra, chefe do Comando Militar do Planalto, e o tenente-coronel Paulo da Hora, chefe do Batalhão da Guarda Presidencial.

O coronel Cid é filho do general Mauro Cesar Lourena Cid, que foi colega de Bolsonaro no curso de formação de oficiais do Exército. Foi na gestão de Bolsonaro que Mauro Cid foi promovido de major a tenente-coronel.

O governo Lula pressionava o então comandante do Exército a revogar a nomeação de Cid ao batalhão em Goiânia, que é ligado ao Comando de Operações Especiais. Veja apurou que podem haver ainda trocas na chefia das Forças Especiais.

No lugar do comandante do Exército demitido, Lula nomeou o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, até então comandante militar do Sudeste. O planalto divulgou uma foto do general com o presidente na noite deste sábado.