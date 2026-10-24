Lula toma a Avenida Paulista em último ato de campanha e celebra mobilização no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi à Avenida Paulista na tarde deste sábado, 24, em último ato de campanha antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo, 25. A caminhada em apoio ao candidato à reeleição tomou a principal avenida de São Paulo, que tem extensão de 2,8 km.

Segundo a GloboNews, por volta das 17h, manifestantes ocupavam completamente cerca de 14 dos 18 quarteirões da Avenida Paulista. Pelas imagens aéreas, é possível ver a avenida inteira tomada, entre a Rua da Consolação e a Avenida Treze de Maio.

Manifestantes já se concentravam em frente ao Masp a partir das 13h30. Por volta das 15h30, os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) chegaram à Paulista. Lula chegou ao local pouco antes das 16h acompanhado da primeira dama, Rosangela da Silva, a Janja, do vice, Geraldo Alckmin (PSB), d0 ministro Guilherme Boulos (PSOL) e de Márcio França (PSB).

Lula ainda afirmou estar otimista para o resultado das urnas. “Estou convencido que vamos ganhar as eleições amanhã. Estou convencido que a sociedade brasileira quer mudança estrutural, que faça o Brasil caminhando no caminho certo, a sociedade brasileira não quer retrocesso.”

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Ato em Copacabana

O presidente começou o dia na Avenida Atlântica, na orla da praia de Copacabana, na zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto o adversário Flávio Bolsonaro (PL) iniciou os últimos atos de campanha em Belo Horizonte. Flávio, agora, reúne apoiadores na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, enquanto Lula encontra seus apoiadores na Paulista.

A concentração do ato de Lula no Rio começou às 9h. O candidato chegou ao local por volta de 11h15 e subiu no veículo às 11h40. Ele estava acompanhado da primeira-dama, da deputada Benedita da Silva (PT), do ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD), do atual prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT). “Eu tenho que agradecer ao povo brasileiro, pois o que ele fez neste 2º turno não estava escrito em nenhuma página da nossa sociologia”, disse Lula.