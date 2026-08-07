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Brasil

Lula resgata velha estratégia para tentar se afastar do escândalo de lobby de Lulinha

Petista tem dito a aliados que não sabia de nada sobre os negócios do filho em seu governo

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 08h01 | Atualizado em 7 ago 2026, 09h50
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Lula e Lulinha nos tempos em que o filho do petista era sócio do empresário Jonas Suassuna (./Divulgação)
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Lula resgata velha estratégia para tentar se afastar do escândalo de lobby de Lulinha Priorizar nos meus resultados Google

O presidente Lula, segundo aliados, passou a quarta num misto de emoções com a chegada das investigações da Polícia Federal ao seu gabinete.

Em alguns momentos, fez piada com o caso de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola. Em outros, esbravejou contra ministros do governo por supostamente ter sido surpreendido pelas revelações sobre a quantidade de negócios mediados pelo filho dele, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, em ministérios e repartições controladas pelo PT.

Quando as primeiras notícias de tráfico de influência envolvendo Lulinha surgiram, Lula chamou pessoalmente alguns ministros petistas para questionar se haviam recebido e ajudado Lulinha em algum negócio.

Os ministros juraram que não, segundo um auxiliar do petista.

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Agora, diante das revelações de que o lobista atuou, sim, em pastas de petistas e órgãos do governo, Lula se diz traído pelos ex-auxiliares. “Lula sabe que os ministros mentiram”, diz um petista.

A defesa de Lula sobre o lobby de Lulinha não deixa dúvida: a estratégia inicial do presidente, para se livrar das acusações sobre o filho, é a mesma de sempre: dizer que não sabia.

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